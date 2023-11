Chris Paul foi expulso depois de dizer “você é uma vadia” ao árbitro Scott Foster: É pessoal

EUno Guerreiros do Golden State‘123-115 derrota para o Fênix Sóis, Chris Paulo foi expulso do jogo no segundo quarto após uma acalorada discussão com o árbitro Scott Foster.

A disputa começou quando Paul foi marcado por uma falta de bloqueio enquanto Kevin Durant tentou dirigir em direção à cesta. Paul aparentemente imitou Durant caindo para trás durante as discussões com Foster.

A discussão aumentou, resultando em Foster cometendo uma falta técnica em Paul e expulsando-o do jogo. Treinador principal dos Guerreiros Steve Kerr também recebeu um técnico durante o incidente.

“Não achei que Chris merecesse ser expulso”, disse Kerr.

“A primeira tecnologia? Com ​​certeza. Mas achei a segunda desnecessária. Todo mundo fica frustrado por aí, mas isso depende do oficial.”

‘É pessoal’, estrela do Warriors, Chris Paul, ao ser expulso do árbitro Scott FosterLAPRESSE

O guarda dos Warriors acredita que é pessoal

Paul e Foster têm uma longa história de aspereza, com Paul sugerindo que um problema de anos envolvendo seu filho contribui para o atrito.

“É pessoal”, disse Paul.

“Tivemos uma situação há alguns anos e é pessoal. A liga sabe, todo mundo sabe. Houve uma reunião e tudo mais. É apenas uma situação com meu filho. Estou bem com um árbitro dizendo qualquer coisa – apenas não use uma tecnologia para transmitir seu ponto de vista.

“Tenho que fazer um trabalho melhor para garantir que vou ficar na quadra pelos meus companheiros de equipe, mas é isso.”

A história inclui reclamações anteriores sobre a arbitragem de Foster e uma longa série de derrotas nos playoffs para os times de Paul quando Foster era o árbitro. A rivalidade continua enquanto Paul, agora com os Warriors, enfrentou o Suns neste jogo recente.