Chrisean Rock dá atualizações sobre a saúde do filho e mostra chupeta de US$ 40 mil

Nós conversamos com Chrisean e Chrisean Jr. Quinta-feira no LAX, e a estrela do reality show nos diz que tem recebido muito amor dos apoiadores e ganhado muito dinheiro nos últimos meses.

Deixando a maternidade de lado, Chrisean é, na verdade, agora uma artista criadora de sucessos – sua colaboração com Lil Mabu, “Mr. Take Ya B * tch”, estreou na Billboard Hot 100. Ok, foi apenas no número 1. 96, mas ei, é um começo.