Christian Horner revida em meio à tempestade de contratos de Lewis Hamilton: foi o pai dele quem falou comigo

Christian Horner deu a sua última palavra na tempestade causada quando sugeriu que Lewis hamilton perguntou-lhe sobre a perspectiva de dirigir por Red Bull.

Primeiro foi Horner quem falou então Hamilton em Abu Dhabi negou completamente que ele ou qualquer outra pessoa tivesse falado com Red Bull “e eu não falei com Horner há anos, na verdade, há uma mensagem dele no meu telefone pedindo uma reunião, mas era o telefone antigo, e eu apenas lhe desejei sorte. Ninguém da minha equipe, e eu perguntei a todos, o abordou”, disse o ex-campeão mundial.

Horner comentou que “tivemos várias conversas ao longo dos anos sobre Luís juntando-se. Já fomos abordados diversas vezes. Mais recentemente, no início deste ano, houve uma investigação sobre se haveria algum interesse”.

Horner diz que falou com Anthony Hamilton

E ontem, longe de encerrar o assunto, cristão ele mesmo trouxe agora o pai do motorista, Antôniona equação.

A dúvida é se seu pai faz parte de sua equipe jurídica, já que há anos não o representa.

“Não é incomum que haja uma troca. Antonio Hamilton entre 15 e 16 anos, então inevitavelmente há uma troca durante a temporada”, Horner disse.

“Parece que muita coisa foi lida sobre isso. Eu tive uma troca. Antônioé um cara legal. Ele estendeu a mão, eu acho, não me lembro, sobre cerca de Sérgioe apenas fiz uma pergunta questionadora e sugestiva.

“Não sei qual o papel Antônio joga em Luís‘ configuração ou gerenciamento, mas ele tem algum tipo de relacionamento. Não creio que ele estivesse perguntando sobre si mesmo para vir dirigir.”

VerstappenEnquanto isso, não dá espaço para boatos ou fantasias: “Isso não me interessa em nada”, disse ele. “Eu nem sabia dessas histórias quando fui questionado durante a coletiva de imprensa. Mas também não me importo. Nem precisamos falar sobre isso, porque isso nunca vai acontecer.”