Chuck E. Cheese descontinua a animatrônica não devido ao filme ‘FNAF’

Alejandra Brady – o chefe de comunicações de Chuck E. Cheese – conta ao TMZ … todas as especulações sobre a descontinuação de suas criaturas animatrônicas – carinhosamente conhecidas como “Munch’s Make Believe Band” – sendo um resultado direto de “Five Nights at Freddy’s” é uma besteira total.

Embora faça sentido, alguns podem pensar que um levou diretamente ao outro – vendo como o filme inspirado em videogame foi lançado há 2 semanas, e é tudo sobre robôs animatrônicos assassinos em um local de recreação extinto parecido com Chuck E. Cheese – Brady diz nada poderia estar mais longe da verdade… esta decisão de eliminar gradualmente as máquinas já está em andamento há algum tempo.

Brady nos diz que os chefões do CEC já querem entrar no século 21 há algum tempo aqui – acreditando que ter artistas ao vivo fazendo seu Chuck E. Live! O show será uma experiência melhor para os convidados… e será totalmente moderno e interativo.

As últimas notícias que as pessoas ouviram outro dia sobre o abandono de todos os animatrônicos foram, na verdade, apenas para que eles soubessem que o show de robôs da velha escola acontecerá em apenas um local daqui para frente… e seria Northridge, CA – que eles ligue para o show de “residência”.

Claro, as pessoas confundiram esse anúncio com o lançamento de ‘FNAF’… e imaginaram que Chuck e companhia. estavam correndo assustados com base no filme – novamente, mostra bots assassinos.