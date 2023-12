Cidades começam a marcar cantatas de natal. Veja lista

Dentro de mais algumas horas, entraremos oficialmente no mês de dezembro, e com ele chegarão também os tradicionais eventos de natal. Até o próximo dia 25, cidades de todo o país deverão oferecer opções de lazer neste sentido para os seus moradores. É o caso, por exemplo, das cantatas de natal.

Uma cantata de natal é um evento, normalmente público, que reúne várias pessoas em uma celebração de músicas natalinas. Na grande maioria dos casos, estas canções são entoadas por crianças e jovens, e costumam ser acompanhadas por milhões de pessoas ao redor do mundo.

As cantatas de natal tiveram origem na Espanha, mais precisamente em algum momento do século XV. Inicialmente, o evento não tinha caráter religioso, mas com o passar do tempo, o espetáculo passou a ser usado para contar trechos da vida de Jesus Cristo através de músicas.

As principais cantatas de natal do país

Quer acompanhar uma cantata de natal? Separamos abaixo uma lista com os principais eventos deste tipo no país, além de um serviço de cada um deles.

No Recife, a tradicional cantata de natal deverá acontecer no Marco Zero da cidade já no próximo domingo (3). O evento acontece a partir das 18h, e a entrada é completamente gratuita. A ideia é que os cantores sejam distribuídos nas janelas e varanda do famoso prédio da Caixa Cultural.

O evento vai contar com as apresentações de crianças e jovens do Coral da Santa Casa de Misericórdia, além cantor Chico César. A apresentação deve durar pouco mais de 1 hora e meia.

Perto dali, o prefeito da cidade de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, confirmou uma cantata já para esta sexta-feira (1). “Vamos curtir o Natal Jaboatão Solidário com uma programação especial. Nesta sexta, dia 1º, a partir das 18h30, já teremos a primeira Cantata Natalina, na Casa da Cultura, e a inauguração da iluminação de Natal, na Praça do Rosário”.

Em Curitiba, no Paraná, quarenta crianças deverão participar de uma cantata de Natal nas janelas do prédio do Colégio Marista Paranaense, que fica localizado no bairro Batel. As apresentações ocorrem nos dias 4 e 5 de dezembro, e terão como tema “Cartas para o Menino Jesus”

O espetáculo é aberto ao público, mas é preciso levar um brinquedo para doação, seja ele novo ou usado, mas em boas condições.

No Rio Branco, no Acre, a cantata de Natal está marcada para acontecer nesta sexta-feira (1), às 19h30, nas escadarias e janelas do Palácio Rio Branco, no centro da capital. O concerto será comandado pelos estudantes e professores da Escola de Música do Acre (Emac).

“Convido toda a população rio-branquense para prestigiar a nossa primeira apresentação natalina, conferir os talentos dos nossos estudantes e observar como o ensino musical oferecido pelo governo do Estado está transformando o cotidiano de cada um deles, despertando e aprimorando os seus talentos”, destaca o Maestro Afonso Portela.

Em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, a cantata deverá ocorrer no próximo dia 4 de dezembro, às 18 horas. O evento vai ser apresentado por 12 crianças que são assistidas pelo CAPS infantil. O evento deve acontecer na Biblioteca Municipal Vereador Rômulo Campos D’Arace.

A cantata em questão será completamente gratuita. O cidadão não vai precisar se preocupar em comprar nenhum tipo de ingresso.

Outras cidades

Além destas, outras cidades devem realizar cantatas de natal no decorrer dos próximos dias. A dica é entrar em contato com a sua prefeitura para confirmar se algum evento neste sentido será realizado ou não.

Para além de cantatas, vale lembrar que prefeituras também estão anunciando outros eventos natalinos para as próximas semanas para comemorar a chegada das festas de final de ano.