Cielo está NA PROCURA por muitos profissionais; Vagas PRESENCIAIS e REMOTAS

A Cielo, empresa de tecnologia e serviços para o varejo, que lidera o segmento de pagamentos eletrônicos na América Latina, está contratando novos funcionários no mercado brasileiro. Isto é, antes de falar com mais ênfase, saiba quais são as possibilidades em aberto:

Analista de Desenvolvimento de Sistemas Sênior – Barueri – SP e Remoto – Efetivo;

Analista de Pricing Sênior – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista DevOps SR – Barueri – SP e Remoto – Efetivo;

Analista Sênior de Data Science – Barueri – SP e Remoto – Efetivo;

Analista Sênior de Produção e Manufatura – Barueri – SP – Efetivo;

Analista Sênior de Produtos – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analista Sênior em Governança de Dados – Barueri – SP e Remoto – Efetivo;

Arquiteto de Negócios – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo;

Cientista de Dados – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo: Criar e automatizar ciclos analíticos “end-to-end”: Obtenção e tratamento/limpeza dos dados, Análise exploratória de dados; Desenvolver modelos estatísticos, matemáticos e de Machine Learning, para otimizar a utilização dos dados da Cielo com rigor técnico, capaz de gerar resultado às áreas atendidas;

Gerente de Negócios I – Cachoeiro de Itapemirim – ES – Efetivo;

Gerente de Negócios I – Dourados – MS – Efetivo;

Gerente de Negócios I – Mossoró – RN – Efetivo;

Gerente de Relacionamento Comercial – Campo Grande – MS e Híbrido -Efetivo;

Gerente de Relacionamento Comercial – Fortaleza – CE e Híbrido – Efetivo;

Gerente Estadual I – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente Regional II – Campinas – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Sistemas Front End | React e Node – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo;

Coordenador Técnico de Soluções Smart – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo;

Desenvolvedor(a) Android Sênior – Barueri – SP e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor (a) RPA Pleno – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo;

Desenvolvedor (a) Salesforce Sênior -Barueri – SP e Híbrido – Efetivo;

Desenvolvedor C | Terminais POS e Plataforma Linux – Barueri – SP – Efetivo.

Mais sobre a Cielo

Sobre a empresa, podemos frisar que, além de uma estrutura que mantém os negócios em movimento, com tecnologia de ponta, logística eficiente e os mais rígidos padrões de segurança, provoca o mercado a evoluir. Inquietos, a empresa é máquina, internet, celular e o que mais vier.

Estamos falando de uma empresa de tecnologia e serviços para o varejo responsável por transformar a vida de mais de 1,2 milhão de pessoas. Além disso, a Cielo acredita que a resposta para conseguir vislumbrar novos futuros está na inclusão e acolhimento de todas as pessoas, com suas singularidades e diversidade de vivências.

Como enviar o seu currículo?

Como já foi possível visualizar as vagas da Cielo, você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Fique sabendo das principais notícias do nosso território nacional ficando de olho no NC!



Você também pode gostar: