Cinemark ABRE NOVAS VAGAS em novembro; Veja a lista!

A Cinemark, famosa rede de cinemas americana que iniciou suas operações em 1984 e desde então opera cinemas com centenas de locais pelo mundo, está com ótimas vagas de emprego no Brasil. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são as oportunidades aberta:

Analista de Marketing Pleno (Loyalty) – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Manutenção – ABC Plaza – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Manutenção – Santa Catarina – Lages – SC – Efetivo;

Auxiliar de Manutenção – Novo Hamburgo / Walling – Novo Hamburgo – RS – Efetivo;

Auxiliar de Manutenção – Camaçari – BA – Efetivo;

Banco de Currículos (nível Brasil) – Banco de talentos;

Coordenador (a) de Marketing – Mídia Paga / Performance – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Recursos Humanos (DHO) – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Engenheiro (a) de Infraestrutura (Elétrica / Hidráulica) – São Paulo – SP – Efetivo;

Estagiário (a) de Qualidade de Software – TI – São Paulo – SP e Híbrido – Estágio;

Estagiário (a) em Treinamento e Desenvolvimento – Recursos Humanos – São Paulo – SP e Híbrido;

Gerente de Bomboniere – Florianópolis – SC – Efetivo: Responsável pela bomboniere/lanchonete do cinema, realizando a gestão da equipe de atendentes e garantindo a disponibilidade e disposição dos produtos para venda, alcance das metas e resultados, cumprimento das normas e procedimentos da área, além dos processos de vigilância sanitária;

Gerente de Bomboniere – Recife – PE – Efetivo;

Gerente de Operações – Diamond Mall – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Técnico (a) de Manutenção – Floripa Shopping – Florianópolis – SC – Efetivo.

Mais sobre a Cinemark

Contando mais sobre a rede, vale frisar que a Cinemark valoriza a mentalidade digital, o foco no cliente e a capacidade de liderança, pois sabe que são essenciais para alcançar o extraordinário. Trata-se de uma equipe que trabalha em sintonia para transformar a magia do cinema em realidade todos os dias.

Representando cerca de 30% do mercado brasileiro de cinema, a Cinemark possui 634 salas de cinema em 86 complexos, espalhadas por 45 cidades em 17 estados e o Distrito Federal.

Além de telas maiores que as convencionais e uma sonorização ainda mais potente, reúne o que há de mais moderno em tecnologia 2D e 3D, e a D-BOX, recurso que oferece comandos para as poltronas, que se movimentam para simular vibrações, quedas e trepidações, tornando a experiência do filme ainda mais imersiva.

Como enviar o seu currículo?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga e se candidatar.



