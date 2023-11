Circuito Penedo de Cinema estimula interesse pelo audiovisual e encanta plateias

Filmes para todos os públicos exibidos em três locais e sem cobrança de ingresso, oficina gratuita sobre animação no estilo stop motion, debates com realizadores e artistas, atividade no povoado remanescente quilombola Tabuleiro dos Negros, espaço para exposição de empreendedores locais e shows musicais na Praça 12 de Abri.

Durante uma semana, o Circuito Penedo de Cinema abriu oportunidades de aprendizado, promoveu lazer, network e questionamentos por meio do audiovisual, estimulando ainda interesse pelo setor da economia criativa que tornou Penedo Cidade Criativa da Unesco, na categoria cinema.

As atividades paralelas são parte do circuito que completou 13 edições em 2023, consolidando Penedo entre os eventos mais relevantes do cinema no Brasil, com destaque para exibição de curtas e longas metragens na Praça 12 de Abril, no Centro de Convenções (antigo Cinema São Francisco) e no Cine Penedo, reinaugurado na abertura do evento que colocou cerca de cinco mil pessoas diante da ‘telona’.

“Eu sou da época que aqui em Penedo tinha dois cinemas, então eu cresci assistindo filme. Trazer isso de volta pra gente é maravilhoso”, disse a psicóloga penedense Luciana Gonçalves ao repórter Maurício Santana, um dos responsáveis pela cobertura jornalística do Circuito Penedo de Cinema 2023.

Foram mais de 100 filmes de curta duração na programação que incluiu ainda 14 longas-metragens nos sete dias de evento que também contou com a oficina de pré-produção cinematográfica, ministrada pelo ator e diretor Francisco Gaspar, e a oficina de introdução ao stop motion, ofertada pela professora universitária e cineasta Andréa Paiva, oficineira tornou-se diretora de cinema por conta do Circuito Penedo de Cinema.

“Se não fosse o Circuito, hoje em dia eu não seria idealizadora audiovisual. Em 2011, eu era espectadora, em 2016, participei de uma oficina e, em 2023, estou aqui, ministrando oficinas para o evento que me fez ser quem sou hoje em dia”, contou Andrea para Maurício Santana.

Toda a cobertura jornalística do Circuito Penedo de Cinema está disponível no site do evento e na página da Rádio Ufal, com as entrevistas realizadas por Lenilda Luna.

Vídeo: Felipe Cavalcante

Texto: Fernando Vinícius, com assessoria Circuito Penedo de Cinema

Fotos: Nathália Bezerra, Kamylla Feitosa, Adriano Arantos e Bruno Vieira (Circuito Penedo de Cinema)

Foto destaque: Adriano Arantos