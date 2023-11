CJ MVP? O novato do Texas continua brilhando e superando todas as expectativas

S9 jogadas, 55 jardas e um field goal. Este foi o impulso vencedor do jogo em que CJ Stroud Liderou o Houston Texanos no domingo, culminando com um chute de último segundo de Matt Ammendola para entregar uma vitória por 30-27 em Cincinnati. O Bengalasuma das principais equipes do AFC nas últimas temporadas, permitiu 544 jardas para o ataque liderado pelo quarterback novato Stroud – que está preparando algo especial em seu primeiro NFL temporada.

O desempenho corajoso de Stroud no domingo – 23/39 passes para 356 jardas, um touchdown e uma interceptação – reforçou ainda mais suas credenciais como o Novato Ofensivo do Ano favorito. E se Houston continua zombando das probabilidades, o jovem de 22 anos pode até receber votos de MVP neste inverno.

CJ no controle

Stroud continua a demonstrar um nível de equilíbrio e maturidade muito além de sua idade. Ele lançou um touchdown para o wide receiver novato Tanque Dell no segundo quarto, e os texanos construíram uma vantagem de 20-7 no meio do terceiro quarto em Estádio Paycor.

Joe Burrow e a Bengalas teve uma resposta, no entanto, e Cincinnati empatou o jogo em 27, faltando 90 segundos para o final. Isso preparou o terreno para Stroud – que virou a bola três vezes ao todo, mas foi capaz de se livrar das dificuldades bem a tempo.

Stroud liderou Houston entrou em campo para sua segunda vitória no último suspiro em poucas semanas, e o Texanos‘cinco vitórias são o maior número em uma temporada desde 2019 – quando Deshaun Watson ainda estava no centro.

Os texanos poderiam vencer a AFC South?

O domingo trouxe uma dose dupla de boas notícias para Houston fãs. Não só o Texanos vencer, mas o rival da divisão Jaguares perdido em Jacksonville para o São Francisco 49ers.

A derrota dos Jaguars por 34-3 em casa reduziu seu recorde para 6-3, enquanto a vitória dos Texans elevou seu recorde para 5-4. Houston está agora a apenas um jogo do primeiro lugar no AFC Sul e está firmemente na busca pelos playoffs no início da segunda metade da temporada.

Os texanos jogam como humildes Cardeais do Arizona na Semana 11, e espera-se que vençam. Stroud poderia levá-los ao primeiro lugar se derrotassem os Jaguars na Semana 12, seu segundo confronto direto nesta temporada. E vendo o que Stroud já conquistou, um título de divisão surpreendente e um retorno à pós-temporada não podem ser descartados.