Claretiano aplica provas nesta quarta-feira (08)

O Centro Universitário de Rio Claro (Claretiano) é uma instituição de ensino superior particular com unidades em diversas cidades brasileiras.

Dentre as oportunidades e cursos oferecidos pelo Claretiano, destaca-se Medicina, curso de graduação ambicionado por muitos vestibulares brasileiros.

Os candidatos inscritos na próxima edição do processo seletivo da instituição devem ficar atentos: nesta quarta-feira, dia 08 de outubro, o Claretiano irá aplicar as provas o Vestibular de 2024.

Dessa forma, para que você possa entender como a prova irá funcionar e quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 do Claretiano. Confira!

Vestibular de Medicina Claretiano 2024: provas acontecem nesta quarta (08)

Conforme indicado no calendário oficial do processo seletivo, o Vestibular de Medicina 2024 do Claretiano irá aplicar uma prova presencial para todos os participantes nesta quarta-feira, dia 08 de novembro, das 14h às 19h.

As provas terão duração de 5 horas e o tempo mínimo de permanência na sala de prova será de 3 horas após o início do exame. Os portões dos locais de prova serão fechados às 14h e não será permitido o ingresso de nenhum candidato após esse horário. Além disso, nesta quarta-feira (08), os candidatos deverão comparecer ao local designado com documento oficial de identidade original, lápis preto, borracha e caneta esferográfica transparente com tinta de cor preta.

O ensalamento referente à aplicação das provas foi divulgado no dia 30 de outubro e já pode ser acessado por todos os candidatos no site da Fundação Vunesp, responsável pela realização do processo seletivo do Claretiano. No site da Vunesp, os estudantes poderão consultar o endereço completo do local de prova, incluindo número da sala e edifício.

Para consultar o ensalamento, os estudantes devem realizar login no site com o email ou número de CPF e senha que foram cadastrados na inscrição.



Na inscrição, os candidatos deveriam indicar uma cidade para a realização das provas do vestibular. As opções são as: Rio Claro/SP, Campinas/SP ou Ribeirão Preto/SP. Veja os locais em que as provas serão aplicadas em cada cidade:

Rio Claro – campus do Claretiano;

Campinas – Facamp (Faculdade de Campinas);

Ribeirão Preto – Hotel Nacional Inn.

Nesta quarta-feira (08), os estudantes deverão realizar três provas, compostas por questões objetivas, questões discursivas e por uma proposta de redação. Confira a divisão das provas a seguir:

Prova I: 8 questões dissertativas, distribuídas entre as disciplinas de Química (04) e Biologia (04);

Prova II: 40 questões de múltipla escolha, distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa (10), Matemática (10), Geografia (05), História (05), Língua Inglesa (05) e Física (05), com 5 alternativas cada. Pontuação máxima da prova: 40 (quarenta);

Prova de redação.

Segundo as informações divulgadas pelo Claretiano, a nota final dos candidatos no processo seletivo será calculada por meio da soma da pontuação obtida na prova I e na prova II somada aos pontos recebidos na redação. A pontuação total das provas será de 100 pontos.

Ficou com alguma dúvida sobre a realização das provas? Acesse o edital do Vestibular de Medicina do Claretiano e consulte mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular de Medicina Claretiano 2024: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular de Medicina, o Claretiano está oferecendo 55 vagas para o curso de Medicina ministrado na cidade de Rio Claro, estado de São Paulo.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no Claretiano no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina Claretiano 2024: publicação dos resultados

O resultado do Vestibular de Medicina do Claretiano será divulgado no dia 05 de dezembro, a partir das 10h. A primeira chamada estará disponível no site da instituição ou no site da Fundação Vunesp.

Os candidatos aprovados deverão realizar os procedimentos de matrícula de forma presencial entre os dias 05 e 08 de dezembro, das 9h às 12h.