TA Copa do Mundo Sub-17 está entrando em sua fase crucial e, embora EspanhaEmbora a ausência do clube possa ter diminuído parte do seu apelo em certos países, um jogador está a chamar a atenção, especialmente na Argentina.

Cláudio Echeverriapelidado de ‘El Diablito’, nasceu na província de Chaco em 2006. Echeverridesempenho de destaque contra Brasil atraiu a atenção global, com comparações com Lionel Messi emergente.

Ruberto e Echeverri comemoram golEFE

Echeverrio notável feito contra Brasilonde se tornou o primeiro jogador argentino a marcar três gols contra o time com mais jogos em Copas do Mundo, gerou discussões sobre seu potencial.

Além de suas proezas em campo, os paralelos se estendem até sua altura (1,70 m), refletindo a estatura do maior jogador de futebol amplamente considerado, Messi.

Jogando por Rio da Pratao jovem de 17 anos, já garantiu um contrato profissional, uma prova do reconhecimento do clube ao seu talento.

A estreia na equipe titular, marcada por um gol, ressalta seu futuro promissor. No entanto, arranques irregulares suscitaram protestos de Rio da Prata fãs, ilustrando as altas expectativas depositadas neste talento emergente.

No radar das seleções europeias

EcheverriO talento de não passou despercebido no cenário europeu. Clubes como cigano, AC Milão, Feyenoord e Genk supostamente o incluíram em seu radar de escotismo, ressaltando o amplo reconhecimento de seu potencial.

Isso reflete suas primeiras conquistas, como marcar quatro gols contra Juve aos 11 anos e balançando a rede em sua estreia pelo time reserva aos 16.

Vingança contra o Brasil

A partida das quartas de final da Copa do Mundo Sub-17 contra Brasil foi um momento crucial para ambas as equipes. Brasil garantiu a vitória, conquistando o título do Campeonato Sul-Americano Sub-17 em abril, frustrando Argentinaesperanças.

No entanto, a vingança subsequente contra Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo apresentou Echeverribrilhantismo, conseguindo um hat-trick e reacendendo o fervor futebolístico do país. Sua declaração, “Ganar a Brasil fue sexo”, capturou a euforia e a intensidade da vitória.

Uma dupla elétrica com Ruberto

Outra estrela em ascensão que compartilha os holofotes é Agustín Rubertocompanheiro de equipe Echeverri no Rio da Prata.

Perto da idade, com apenas 12 dias de diferença, Roberto emergiu como o artilheiro do torneio ao lado Echeverricontribuindo significativamente para a contagem de gols da Argentina.

interesse europeu, especialmente por parte Brighton e Hove Albion, indica que Roberto também está chamando a atenção de olheiros internacionais.

O desempenho desta geração de 2006 está prestes a fazer história. Com apenas 180 minutos – excluindo uma possível prorrogação – separando-os de potencialmente se tornarem o primeiro grupo de argentinos a conquistar a Copa do Mundo Sub-17, as apostas são altas.