Cliente do McDonald’s destrói restaurante em Maryland, trabalhadores aterrorizados

Um cliente do McDonald’s perdeu completamente a cabeça e entrou em fúria, destruindo uma das redes de restaurantes em Maryland pela janela do drive-thru.

O incidente bizarro foi capturado em vídeo e postado no TikTok, mostrando o homem furioso do lado de fora de seu veículo em uma lanchonete em White Marsh, que fica a cerca de 25 quilômetros ao sul de Baltimore. O cliente está claramente faminto e insatisfeito com o serviço que está recebendo.