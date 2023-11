Clippers optam pela paciência com James Harden, apesar dos erros na derrota no Brooklyn

Fou todo o furor em torno de James Harden e sua troca para o Los Angeles Clippers, o armador não está exatamente correspondendo às expectativas em dois jogos após sua transferência de grande sucesso da Filadélfia.

Harden teve uma noite cheia de erros no Barclays Center na quarta-feira, marcando apenas 12 pontos na derrota do Clippers por 100-93 para o Brooklyn Nets. O ex-MVP da NBA disse após o jogo que ainda está tentando encontrar seu caminho no Los Angeles – mas depois Depois de dois jogos, ambas derrotas, Harden e membros importantes do Clippers já pregam paciência.

“Só estou tentando me mexer, você entende o que quero dizer?” Harden disse aos repórteres na noite de quarta-feira. “Tentando descobrir. Está tudo bem. Está tudo bem. Dois jogos. Vou descobrir. Só quero vencer, então não importa os pontos ou quaisquer estatísticas. Só quero ganhar jogos.”

O sistema funciona mal

Harden entrou em Los Angeles com um peso no ombro e uma reclamação central sobre seu tempo na Filadélfia – que os 76ers não lhe deram a bola o suficiente, tentando incorporá-lo em um sistema em vez de deixá-lo ditar tudo na quadra. .

É verdade que Harden não viu nenhuma ação na pré-temporada enquanto continuava tentando forçar seu caminho para o oeste, e o técnico do Clippers, Tyronn Lue, imediatamente jogou contra o futuro guarda do Hall da Fama por 31 minutos contra o New York Knicks antes de entregar-lhe 36 minutos contra o Brooklyn.

“Será um processo”, disse Lue após a derrota de quarta-feira. “Estaremos bem assim que conseguirmos.”

Mas “reduzir tudo” pode levar algum tempo – e na altamente competitiva Conferência Ocidental, isso não é exactamente um luxo.

Harden ainda parece um pouco perdido no ataque do Clipper – como demonstrou seu passe errado para o locutor Ian Eagle. Embora esteja arremessando bem (10 de 18 em dois jogos), Harden marcou apenas 29 pontos no swing dos Clippers na Costa Leste enquanto aprende a dividir a bola com George e Leonard.

“Estamos apenas tentando descobrir a química e o ritmo que existem”, explicou Leonard na quarta-feira. “Como eu disse, não começamos o campo de treinamento com esses jogadores, com James ou PJ Tucker, então é uma dinâmica um pouco diferente quando estamos todos em quadra.”

Enquanto isso, na Filadélfia…

Além de ter sido insultado pelos torcedores do Nets no início do jogo de quarta-feira, Harden precisa apenas dar uma olhada na classificação para ver como seus ex-companheiros de equipe na Filadélfia estão se saindo sem ele.

É cedo, mas o 76ers está na liderança da Conferência Leste com um recorde de 6-1. O Philadelphia não perde desde a derrota por um ponto para o Milwaukee em seu primeiro jogo – e os Sixers têm uma margem média de vitória de 13,8 pontos ao longo da seqüência de seis vitórias consecutivas.

O Sixer mais proeminente – o atual MVP da NBA Joel Embiid – deu a entender que a saída de Harden foi recebida positivamente no vestiário.

“Ninguém tem ego nesta equipe”, disse Embiid na quarta-feira. “Conseguimos caras novos, os acolhemos e os atualizamos. Os caras querem brincar uns com os outros. Eles querem estar perto um do outro. Acho que ajuda muito.”