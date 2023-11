Clube de strip de Las Vegas oferece danças gratuitas para militares no Dia dos Veteranos

Um famoso clube de strip em Sin City está saudando militares e veteranos da ativa… com danças gratuitas no Dia dos Veteranos!!!

Crazy Horse 3 em Las Vegas está oferecendo uma lap dance de cortesia para pessoas que serviram nosso país… mas o clube nos diz que o negócio só é válido entre meio-dia e 18h do próximo sábado… então não procrastine.

O clube de cavalheiros, localizado na mesma rua do Allegiant Stadium, onde os Las Vegas Raiders jogam, também tem uma oferta do Dia dos Veteranos para quem não alistou-se no exército. pode entrar de graça.