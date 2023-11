CMDCA Penedo publica ata de apuração da eleição para conselheiro tutelar

Documento também retifica data para atividade de capacitação dos eleitos

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) publicou no Diário Oficial do Município nesta terça-feira, 14 de novembro, a Resolução nº 016/2023.

O documento informa a Ata de Apuração do resultado da eleição para o cargo de Conselheiro Tutelar, pleito realizado em 1º de outubro do ano corrente, cuja votação de todos os candidatos, em cada urna, pode ser conferida no arquivo abaixo do texto.

A resolução do CMDCA de Penedo também retifica a data da capacitação para os eleitos, atividade que será realizada na sede do Conselho Municipal no próximo dia 29 de novembro, nos turnos matutino e vespertino.

ATA DE APURAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR EM PENEDO