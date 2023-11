CNA Idiomas OFERECE EMPREGOS para Secretária (o), Auxiliar e mais!

A CNA Idiomas, empresa que é uma das maiores e mais tradicionais redes de escolas de idiomas do Brasil, com mais de 40 anos de atuação no ensino de inglês e espanhol, está em busca de novos funcionários.

Dessa maneira, antes mesmo de falar mais sobre a companhia que oferece ótimo ambiente para trabalho, profissionais ótimos e qualificados, veja quais são os postos de trabalho vagos:

Instrutor (a) de Inglês – Pelotas – RS – Língua Estrangeira – Inglês;

Professor (a) de Inglês – Louveira – SP – Língua Estrangeira – Inglês;

Consultor (a) Comercial – São Paulo – SP – Venda Interna;

Consultor (a) Comercial – Itu – SP – Venda Externa: Vendas de Serviços (corpo a corpo);

Contato com empresas de médio e grande porte na região; Habilidades em lidar com público. Fechamento de matrículas de pessoas físicas e jurídicas;

Contato com empresas de médio e grande porte na região; Habilidades em lidar com público. Fechamento de matrículas de pessoas físicas e jurídicas; Consultor (a) Comercial – São Paulo – SP – Venda Externa;

Consultor (a) Comercial Pleno – Catanduva – SP – Venda Externa;

Auxiliar de Limpeza – São Caetano do Sul – SP – Limpeza: Cumprir um cronograma de limpeza diários nas salas, nos banheiros e nos espaços comuns, garantindo o padrão de higienização exigido. Providenciar diariamente chá e café para colaboradores e alunos e fazer conferência de materiais e produtos de limpeza do estoque.

Secretária (o) Escolar – Campinas – SP – Recepção.

Mais sobre a CNA Idiomas

Dando mais detalhes sobre a CNA Idiomas, é necessário ressaltar que a rede conta com com mais de 660 escolas em todo o território nacional.

Sua metodologia moderna explora elementos presenciais e a distância, além de inovadores recursos tecnológicos, que inserem o idioma no cotidiano de alunos de todas as idades, a fim de proporcionar fluência ao falar, ler, escrever e compreender a língua mais naturalmente.

É a única rede a obter por 31 vezes de forma consecutiva o Selo de Excelência em Franchising. Está na lista de Melhores Franquias do Brasil, concedida pela Pequenas Empresas & Grandes Negócios, e Top 25 do Franchising Brasileiro, organizada pelo Grupo Bittencourt.

Por fim, em 2022, foi bicampeã do Prêmio Reclame Aqui na categoria Educação-Idiomas por sua excelência no atendimento ao consumidor.



Confira alguns dos benefícios ofertados

Bônus por resultado;

Comissões;

Vale-alimentação;

Vale-transporte;

Dentre outros.

Como se candidatar em um dos cargos?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de forma fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página da InfoJobs. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do que viu? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanhar semanalmente o Notícias Concursos!