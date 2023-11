Cobasi OFERECE mais de 250 VAGAS; Consulte os locais e benefícios!

A Cobasi, rede de lojas totalmente pioneira no conceito de megaloja voltada especialmente para o cuidado de animais de estimação, está com ótimas opções de emprego abertas em várias partes do país. Quer dizer, vale a pena parar e analisar a lista de postos de trabalho abaixo:

Auxiliar de Armazém/Expedição – Barueri – SP – Logística;

Operador (a) de Loja – Valinhos – SP – Atendimento;

Operador (a) de Loja(Caixa/Repositor) Tamboré – Barueri – SP – Lojas / Shopping;

Repositor/ Caixa – Embu II – SP – Lojas / Shopping;

Repositor – Mandaqui (Av. Parada Pinto) – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Faxineiro (a) – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Faxineiro (a) – Curitiba – PR – Limpeza;

Operador (a) de Loja (Repositor) – São José – SC – Atendimento;

Gerente de Loja JR – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Loja – Salvador – BA – Atendimento;

Vendedor (a) Especializado – Palmas – TO – Lojas / Shopping;

Líder de Setor Jr. – Caxias do Sul – RS – Atendimento;

Operador de Loja (Caixa/Repositor) – Curitiba Rui Barbosa – Curitiba – PR – Cartazista;

Repositor de Mercadorias – Londrina – PR – Atendimento;

Líder de Operações I – Barueri – SP – Lojas / Shopping;

Faxineiro (a) – Cobasi BH Contorno – Belo Horizonte – MG – Lojas / Shopping: Fazer a limpeza geral da loja e das áreas comuns; Realizar limpeza de pisos, vidros e banheiros; Ser responsável pela remoção de lixos;

Faxineiro (a) – Sabará – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor Especializado – Candangolândia – Brasília – DF – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Limpeza – Anhanguera – São Paulo – SP – Limpeza Doméstica;

Jardineiro (a) – Barueri – SP – Jardinagem.

Mais sobre a Cobasi

Contando mais sobre a Cobasi, podemos destacar que sua primeira loja apareceu em 1985, na Vila Leopoldina, em São Paulo. Foi pioneira no conceito de megaloja voltada especialmente para o cuidado de animais de estimação.

Hoje, com mais de 200 lojas no território brasileiro e mais de 6 mil colaboradores, sua principal transação é a de afetos, num lugar que proporciona tantos encontros: de colaboradores, de clientes, de pets. Isto é, é quem abastece a parte da “diversão” do lar.

Confira alguns benefícios

Salário compatível com mercado;

Vale Transporte;

Vale Refeição;

Cesta Básica;

Refeitório no local;

Assistência Médica e Odontológica;

Café da Tarde;

Cartão Multi Benefícios Alelo;

Convênio com Academias (Gympass);

Convênio com o Sesc e Senac.

Como se candidatar?



Agora que as vagas da Cobasi já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (benefícios, horário de trabalho, modelo de contratação e etc.) com atenção e se candidatar.

