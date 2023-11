Cogna Educação realiza provas do Vestibular Unificado de Medicina neste sábado (18)

A Cogna Educação está organizando a próxima edição do Vestibular Unificado de Medicina, que irá oferecer vagas em quatro instituições diferentes: a Universidade de Cuiabá (UNIC), a Universidade Anhanguera (UNIDERP), o Centro Universitário UNIFAS/UNIME (UNIME), a a Faculdade Pitágoras (unidades de Eunápolis, Codó e Bacabal).

Os candidatos inscritos nesta edição do processo seletivo da Cogna Educação devem ficar atentos: as provas do Vestibular Unificado de Medicina serão realizadas neste sábado, 18 de novembro.

Assim, para que você consiga entender como a prova irá funcionar e quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo, separamos um resumo com informações essenciais sobre o Vestibular Unificado de Medicina da Cogna Educação. Vamos conferir!

Vestibular Unificado de Medicina 2024: prova é aplicada neste sábado (18)

Conforme indicado no calendário oficial do processo seletivo, a Cogna Educação aplicaria uma prova para todos os candidatos inscritos no Vestibular Unificado de Medicina 2024.

As provas estão sendo realizadas de forma remota neste sábado, dia 18 de novembro. Nesta edição do processo seletivo, a prova do Vestibular de Medicina será composta por quatro provas com questões de múltipla escolha (objetivas) e por uma proposta de redação. O exame será aplicado conforme o seguinte cronograma:

Prova de Redação: início às 14h e término às 15h20;

Intervalo: das 15h20 às 15h29;

Provas Objetivas: início às 15h30 e término às 18h10.

Segundo as informações divulgadas, todos os candidatos que não alcançarem nota maior ou igual a 10 na soma das provas de questões objetivas ou nota maior ou igual a 04 na prova de redação serão eliminados do Vestibular de Medicina 2024.



Ficou com alguma dúvida sobre a realização das provas? Acesse o edital do Vestibular Unificado de Medicina 2024 e consulte mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular Unificado de Medicina 2024: funcionamento das inscrições

O período de inscrições para o Vestibular Unificado de Medicina 2024 foi encerrado no dia 13 de novembro e os candidatos puderam se inscrever somente através do preenchimento de um formulário eletrônico disponível na página do processo seletivo, no site da Strix Educação.

Todos os estudantes precisaram pagar uma taxa de inscrição para participar do processo seletivo.

Vestibular Unificado de Medicina 2024: oferta de vagas

Por meio desta edição do Vestibular Unificado de Medicina, a Cogna Educação está oferecendo 534 vagas para o curso de graduação em Medicina. As vagas estão sendo distribuídas entre as instituições participantes do processo seletivo, veja:

UNIC – Universidade de Cuiabá: 80 vagas;

UNIDERP – Universidade Anhanguera: 120 vagas;

UNIME – Centro Universitário UNIFAS/UNIME: 154 vagas (100 regulares e 54 remanescentes);

Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunápolis: 90 vagas (69 regulares e 21 remanescentes);

Faculdade de Ciências da Saúde Pitágoras de Codó: 45 vagas;

Faculdade Pitágoras de Bacabal: 45 vagas.

No momento da inscrição, os estudantes poderiam indicar a ordem de preferência por instituição de ensino participante, podendo escolher até seis opções.

Todos os candidatos aprovados no processo seletivo irão ingressar na instituição escolhida no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular Unificado de Medicina 2024: divulgação dos gabaritos e resultados

O gabarito preliminar do Vestibular Unificado de Medicina será publicado no site da Strix Educação às 12h do primeiro dia útil após a aplicação das provas. Os estudantes poderão enviar recursos quanto ao gabarito até às 18h do dia seguinte à publicação do documento.

O resultado do Vestibular Unificado de Medicina, por sua vez, será divulgado para todos os participantes no dia 30 de novembro. A classificação geral dos candidatos estará disponível na página da Strix Educação e no site de cada uma das instituições participantes.

Os estudantes aprovados poderão realizar matrícula na instituição escolhida entre os dias 30 de novembro e 07 de dezembro. A partir do dia 08 de dezembro, por sua vez, serão publicadas outras chamadas para convocar os candidatos da lista de espera.