Colar de garra de leão de Elvis Presley em leilão e deve arrecadar US$ 500 mil

O Santo Graal de Elvis Presley jóias estão em disputa – é o seu icônico colar de garras de leão, e algum colecionador louco por Elvis pode ter que gastar meio milhão de dólares, ou mais, para ganhá-lo em leilão.

Elvis ficou famoso por usar a garra do leão em volta do pescoço durante anos, dentro e fora do palco… inclusive durante alguns de seus momentos mais memoráveis.

Quando Elvis se conheceu Maomé Ali no auge do auge do boxeador, o colar de leão pendia do pescoço do cantor.

O mesmo vale para uma foto famosa de Elvis comemorando sua filha Adicionar Mariaaniversário de 5 anos com sua esposa Priscilla.

Elvis também subiu ao palco pelo menos 30 vezes com o colar de garras de leão, em digressão e durante a sua residência em Las Vegas… e usou-o durante a sua relação pós-Priscilla com Linda Thompson.

A peça está enfeitada com diamantes e rubis… e está em exibição há anos no Museu Elvis Presley, mas agora está sendo leiloada pela Gotta Have Rock and Roll.