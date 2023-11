Cole Holcomb, do Steelers, sofre uma lesão grave que lembra a de Nick Chubb

Pittsburgh Steelers Zagueiro Cole Holcomb sofreu uma grave lesão na perna no final do primeiro quarto do jogo de sua equipe Quinta à noite futebol vitória sobre o Titãs do Tennessee.

Holcomb, 27, foi expulso após colidir com companheiro de equipe, segurança Keanu Neilao tentar enfrentar o wide receiver dos Titãs DeAndre Hopkins. A primeira e a 23ª jogada resultaram em uma primeira descida para o Tennessee.

“Esta é uma daquelas lesões que não precisamos mostrar no replay”, locutor Al Michaels disse no Vídeo Amazon Prime transmissão.

Steelers derrotou Titans por 20-16 no Acrisure Stadium para passar para um recorde de 5-3 em 2023 NFL temporada.

Lesão de Cole Holcomb semelhante à de Nick Chubb

A perna de Holcomb dobrou para trás em uma posição não natural que lembrou aos fãs de quando Cleveland Browns correndo de volta Nick Chubb caiu com lesão.

A temporada de Chubb acabou e um destino semelhante é esperado para Holcomb, que passará por uma avaliação mais aprofundada.

A franquia ainda não forneceu mais detalhes sobre quanto tempo Holcomb perderá. Steelers espera vencer o quarto jogo em cinco semanas no próximo domingo contra o Green Bay Packers.