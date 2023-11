Colts seguram Baker e os Bucs enquanto a corrida AFC South esquenta

Jonathan Taylor correu por duas pontuações, Gardner Minshew adicionou outro e o Colts de Indianápolis a defesa teve uma virada tardia no domingo para preservar uma vitória de 27-20 sobre Baía de Tampa.

Índia (6-5) venceu sua terceira vitória consecutiva e subiu acima de 0,500 pela primeira vez desde o final de setembro com sua segunda vitória em casa na temporada.

A dupla defesa NFC Sul campeão Bucs (4-7) perdeu quatro jogos consecutivos fora de casa, este de uma forma atípica.

Indy cortou a geralmente mesquinha defesa de corrida de Tampa Bay por 155 jardas e 5,7 jardas por carregamento – números que teriam sido ainda maiores se Taylor não havia descido dentro de campo para manter o relógio atrasado antes do Colts começou a se ajoelhar.

Taylor teve 15 corridas para 91 jardas e seu primeiro jogo de pontuação múltipla da temporada. Zack Moss correu oito vezes por 55 jardas.

Colts estavam no comando

O Colts assumiu o controle cedo e nunca permitiu que o Bucs recuperar completamente depois Baker Mayfield machucou o tornozelo direito na série de abertura do jogo, uma lesão que forçou Baía de Tampa se contentar com uma cesta de campo depois de ter o primeiro gol do Índia Linha de 1 jarda.

Matt Gay empatou o placar com seu primeiro field goal e os Colts converteram Ronnie Harrison Jr.interceptação em Taylora poderosa corrida de 4 jardas para fazer 10-3.

Gardner Minshew estendeu a margem para 17-3 com um belo desvio do linebacker do Bucs Devin White a caminho de uma corrida de caça-tanques de 2 jardas no início do segundo quarto.

Tampa Bay finalmente respondeu depois Carlton Davis IIIA interceptação de levou a um lob fácil de TD de 1 jarda de Mayfield para um bem aberto Mike Evans no final do primeiro tempo.

Os Bucs conseguiram 20-17 no segundo placar de Evans, um passe TD de 23 jardas no início do quarto, mas os Colts converteram um quarto para 1 com uma finalização de 30 jardas e Taylor marcou de 1 jarda três jogadas depois.

Isso fez 27-17 faltando 7:30 para o fim e os Bucs não chegaram à end zone novamente.

Mayfield tinha 20 de 30 com 199 jardas, dois TDs, uma interceptação e um fumble que selou o jogo que perdeu.

Evans teve seis recepções para 70 jardas e Raquel Branco correu 15 vezes por 100 jardas.

Relatório de lesão

Bucaneiros: Baía de Tampa perdeu três defensores para iniciar o jogo – LB Lavonte David (virilha), CB Jamal Dean (tornozelo e pé) e DL Mike Greene (panturrilha). Mayfield perdeu as duas últimas jogadas do Bucs‘primeira viagem, mas retornou na próxima série.

Colts:C RyanKelly (protocolo de concussão), CB JuJu Brents (quádruplo) e DT Grover Stewart (suspensão), todos titulares, ficaram de fora. Brents e Stewart perdeu cinco jogos consecutivos e Stewart pode retornar ao time após o jogo da próxima semana.

Pelos números

Bucaneiros: A defesa permitiu quatro corridas de TD em seus primeiros 10 jogos antes de desistir de três para o Colts. … Backup QB Kyle Trask teve duas tentativas no jogo, uma a mais do que antes nesta temporada. … Baía de Tampa desistiu de apenas 20 sacks antes deste jogo, mas os Colts tiveram seis no domingo.

Colts: Receptor Michael Pittman Jr. teve 10 recepções para 107 jardas contra um dos ex-times de seu pai. … Índia marcou 20 ou mais pontos em todos os 10 jogos que disputou em solo americano nesta temporada. … Indy tem apenas duas vitórias nos últimos 12 jogos em casa.

Leonard ainda está por perto

Três vezes Tudo profissional Zagueiro Shaquille Leonard não tem mais vaga no plantel Índia depois de ser dispensado na terça-feira. Ele ainda não conseguia ficar longe do jogo de domingo, assistindo-o de uma das suítes.

Fora do estádio, o pôster do ex-líder defensivo do Indy permanece na fachada frontal com uma nova mensagem “obrigado pelas lembranças”. Dentro do estádio, porém, os Colts também lembraram Leonardojogando um breve pacote de destaques durante um intervalo no primeiro quarto enquanto a multidão rugia.

Richardson retorna

Índia quarterback Anthony Richardson retornou ao complexo da equipe e estava de volta ao Estádio Lucas Petróleo no domingo também, depois de sofrer uma lesão no ombro de arremesso no final da temporada.

Richardsona quarta escolha geral do draft em abril, passou por uma cirurgia para reparar uma torção na articulação AC no mês passado em Os anjos. Ele inicialmente ficou lá para a reabilitação, mas voltou para Indy. Ele usava uma tipoia protegendo o ombro durante o aquecimento antes do jogo e acenou para os torcedores com o braço esquerdo em sua primeira aparição no estádio desde que se machucou em 8 de outubro, contra Tenessi.

A seguir

Bucaneiros: Hospedar Carolina e melhor escolha geral do draft Bryce Jovem próximo domingo.

Colts: Visite a Titãs próximo domingo, buscando uma varredura na temporada.