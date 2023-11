Columbus Crew domina Atlanta nas semifinais da Conferência Leste e enfrentará Orlando

COlumbus marcou três gols nos primeiros 33 minutos e o Crew avançou para as semifinais da Conferência Leste com uma vitória por 4 a 2 sobre o Atlanta United na partida de borracha da primeira rodada da série da MLS Cup na noite de domingo.

Columbus (17-9-9) aumentou sua invencibilidade em casa em todas as competições para 17, mas o terceiro colocado Crew pegará a estrada para um confronto semifinal com o segundo colocado Orlando City em 25 de novembro. Cincinnati receberá o quarto colocado Philadelphia Union na outra semifinal, também no dia 25 de novembro.

O Crew começou a correr contra o Atlanta United, assumindo a liderança aos 9 minutos com um gol sem assistência de Darlington Nagbe. Foi o terceiro gol de Nagbe na pós-temporada e o segundo com o Crew.

O zagueiro Malte Amundsen aumentou a vantagem para 2 a 0 oito minutos depois, usando uma assistência de Aidan Morris para marcar seu primeiro gol na carreira nos playoffs. Alexandru Matan fez o 3 a 0 aos 33 minutos com seu primeiro goleiro na pós-temporada da carreira. Diego Rossi e Cucho Hernndez marcaram assistências.

Giorgos Giakoumakis aproveitou assistências de Brooks Lennon e Thiago Almada para marcar aos 35 minutos e o Atlanta United (13-10-12) perdia por 3-1 ao intervalo. Giakoumakis marcou dois gols em sua primeira pós-temporada. Ele se tornou o primeiro jogador na história do clube a contribuir com três gols em uma partida dos playoffs na vitória por 4 a 2 em Atlanta.

Rossi marcou uma assistência de Matan aos dois minutos do segundo tempo para seu primeiro gol na pós-temporada com o Crew e uma vantagem de 4-1. Rossi, em sua primeira temporada no Columbus, marcou um gol nos playoffs durante suas duas temporadas no Los Angeles FC.

Xande Silva respondeu três minutos depois para o Atlanta United completar o placar. Lennon e Ajani Fortune deram assistências no segundo gol de Silva em sua primeira pós-temporada.

Patrick Schulte finalizou com duas defesas para o Crew. Schulte não sofreu golos na vitória do Crew por 2 a 0 na estreia. Brad Guzan defendeu quatro arremessos para o Atlanta United.

O Columbus venceu apenas duas das primeiras sete partidas em casa com o Atlanta United, mas o Crew conquistou três vitórias nesta temporada e marcou vários gols nas últimas oito partidas em casa. O Columbus melhorou para 20-1-8 nos últimos 29 jogos em casa em todas as competições. O Crew venceu sete vitórias consecutivas em casa nos playoffs.

O Atlanta United venceu apenas quatro das últimas 36 partidas fora de casa em todas as competições. O Atlanta United foi eliminado em todas as três partidas anteriores da pós-temporada fora de casa.