Columbus Crew garante vaga nas finais da Conferência Leste da MLS com uma vitória emocionante na prorrogação

Órlando City chegou ao Exploria Stadium com a intenção de chegar à final da MLS Eastern Conference pela primeira vez na história da franquia e durante o primeiro tempo tentou, mas não teve sorte em abrir o placar.

No entanto, Orlando enfrentou um bicampeão de futebol dos EUA, o experiente Columbus Crew, que também chegou a esta fase como o time artilheiro do campeonato, que, embora não tenha marcado na partida, foi o suficiente para dominar o time da Flórida.

Logo no início da primeira prorrogação, o recém-introduzido Christian Ramírez extinguiu o ímpeto e o otimismo da torcida local ao empurrar uma bola para o centro da área após jogada pela direita do Crew, que aproveitou a superioridade numérica a partir do meio do segundo tempo, após a expulsão de Rodrigo Schlegel.

Kyle Smith teve o empate aos pés para o Orlando, mas Patrick Schulte negou-o com uma grande defesa perto do final da primeira prorrogação, e o argentino Ramiro Henrique também negou a Schulte não uma, mas duas vezes no início da segunda prorrogação, como Columbus procurou fechar o jogoainda que sem criar muitas chances.

Para colocar o último prego no caixão, aos 117 minutos, Cucho Hernández surpreendeu o goleiro peruano Pedro Gallesse, que estava incrivelmente avançado no meio-campo e com um poderoso chute de pé direito com gol aberto, sentenciou a partida com o segundo gol para Colombo.