Taqui tem havido alguma controvérsia em torno da lesão de Jatos de Nova York quarterback Aaron Rodgers. Gregg Doyel, colunista da IndyStar, expressou suas dúvidas sobre a gravidade da lesão de Aquiles de Rodgers. Ele acredita que Rodgers está mentindo sobre a extensão da lesão e que o procedimento a que foi submetido está sendo mantido em segredo.

Doyle argumenta que se Rodgers realmente sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles, o procedimento a que foi submetido seria celebrado como um avanço. Em vez disso, ele afirma que o procedimento está sendo mantido em segredo, o que sugere que há mais nesta história do que aparenta.

“Não acredito nem por um segundo que ele sofreu uma ruptura de Aquiles, pelo menos não porque sabemos o que é uma ruptura de Aquiles”, disse Doyel. “O que quer que Kevin Durant, Kobe e Brandon Graham tenham sofrido, ele não sofreu. Porque esse procedimento seria alardeado como um avanço, não tratado como um segredo. Além disso, ele é um mentiroso.”

Rodgers revida seus críticos

Rodgers, no entanto, respondeu aos seus críticos. Numa entrevista recente, ele abordou as dúvidas em torno da lesão e reiterou que realmente sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles.

“Todos aqueles grandes cérebros por aí, deixe-me ser direto. Não há muitas pessoas que tenham a situação única em que eu estava”, disse Rodgers. “Me machuquei na primeira corrida da temporada, não quero me aposentar, quero voltar… Minha mentalidade desde a manhã seguinte à lesão foi que vou tentar fazer algo que ninguém fez antes. “

RodgersA determinação de voltar a campo é admirável, mas alguns ainda questionam a gravidade da lesão. É possível que as dúvidas de Doyel sejam infundadas, mas até que mais informações sejam divulgadas sobre o procedimento de Rodgers, é difícil ter certeza.

Independentemente de a lesão de Rodgers ter sido tão grave quanto ele afirma, está claro que ele está empenhado em retornar. Sua determinação e resiliência são qualidades que qualquer atleta deve aspirar, e será interessante ver seu desempenho quando retornar a campo.