Com 1.100 oportunidades, concurso abre vagas para motorista, agente de saúde, fiscal, enfermeiro, analista, médico e muito mais

Concurso abre grandes oportunidades para todos os níveis de escolaridade

Mais um concurso no ar e com isso mais oportunidades para aqueles que buscam entrar para o mercado de trabalho.

As chances são para fundamental, médio, técnico e superior. Ficou interessado? Confira os cargos e se inscreva o quanto antes.

Concurso Público Oferece 1.190 Vagas em Diversos Cargos

A Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás anunciou a abertura de um aguardado concurso público, disponibilizando um total de 1.190 vagas. Desse montante, 341 são destinadas à contratação imediata, enquanto 849 compõem o cadastro reserva (CR) para futuras oportunidades.

Diversidade de Cargos e Níveis Educacionais

As vagas contemplam uma ampla variedade de cargos, abrangendo diferentes níveis educacionais, desde fundamental até superior. Os salários iniciais oscilam entre R$ 1.400 e R$ 13.500, proporcionando uma gama diversificada de opções para os candidatos.

Processo Seletivo e Avaliação dos Candidatos

O processo seletivo utilizará prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, como método de avaliação para todos os inscritos.



Você também pode gostar:

Data e Logística da Prova Objetiva deste concurso

A prova objetiva está agendada para o dia 28 de janeiro de 2023. Os locais e horários de aplicação serão comunicados posteriormente no edital de convocação, a ser publicado em momento oportuno.

Distribuição de Vagas por Níveis de Ensino

Ensino Fundamental Incompleto: Artífice de Obra e Serviços Públicos (5 + 15 CR) Auxiliar de Obras e Serviços Públicos (10 + 30 CR) Auxiliar de Serviços Gerais (4 + 12 CR)

Ensino Fundamental Completo: Motorista de Ambulância (8 + 24 CR) Motorista de Veículo Leve (4 + 12 CR) Motorista de Veículo Pesado (3 + 9 CR) Operador de Máquinas (5 + 15 CR) Tratorista (3 + 9 CR)

Ensino Médio e/ou Curso Técnico: Agente Comunitário de Saúde (15 + 48 CR) Agente de Combate às Endemias (14 + 42 CR) Agente de Desenvolvimento Infantil I (30 + 60 CR) Agente de Desenvolvimento Infantil II (14 + 28 CR) Agente Municipal de Trânsito (3 + 9 CR) Auxiliar Administrativo (20 + 40 CR) Auxiliar de Consultório Dentário (2 + 6 CR) Fiscal de Obras (4 + 12 CR) Fiscal Municipal (4 + 12 CR) Fiscal Municipal Ambiental (1 + 4 CR) Técnico em Enfermagem (7 + 21 CR)



Formação Superior: Analista Administrativo (10 + 30 CR) Analista Ambiental (4 + 12 CR) Analista de Controle Interno (2 + 6 CR) Assistente Social I (2 + 6 CR) Assistente Social II (8 + 24 CR) Enfermeiro Padrão (5 + 15 CR) Farmacêutico (5 + 15 CR) Fiscal de Vigilância Sanitária (2 + 6 CR) Fisioterapeuta (5 + 15 CR) Fonoaudiólogo (2 + 6 CR) Guarda Municipal (15 + 30 CR) Médico Anestesiologista (1 + 3 CR) Médico Cirurgião Geral (1 + 3 CR) Médico Ginecologista/Obstetra (1 + 3 CR) Médico PSF (5 + 15 CR) Nutricionista (4 + 12 CR) Profissional de Educação Física (4 + 12 CR) Professor P I Pedagogo (100 + 200 CR) Professor P I Educação Especial Libras (2 + 6 CR) Psicólogo (6 + 18 CR) Psiquiatra (1 + 3 CR)



Este concurso representa uma oportunidade significativa para uma ampla gama de profissionais em busca de cargos públicos em Palmeiras de Goiás.

Sobre as provas deste concurso

As provas deste concurso serão aplicadas para todos os cargos. Contudo, a quantidade depende da escolaridade. Portanto, a avaliação contará com 25, 35 e 40 questões. O tempo para realização também será alternado.

Além disso, outros cargos como superior e médio terão outras fases, tudo depende do cargo escolhido pelo candidato. As provas contarão também com questões gerais e objetivas.

Prova Discursiva de Redação para Profissionais da Educação

A prova discursiva de redação será exclusiva para os candidatos aos cargos de Profissional de Educação Física, Professor P – I (Pedagogo) e Professor P – I – Educação Especial – Libras, consistindo na elaboração de um texto dissertativo-argumentativo.

Data e Prazo Estendido: A prova de redação será aplicada simultaneamente com as provas objetivas, assegurando aos candidatos um acréscimo de 30 (trinta) minutos no prazo estabelecido para a realização do exame.

Características do Texto: O texto dissertativo-argumentativo deverá conter, no mínimo, 20 (vinte) e no máximo 25 (vinte e cinco) linhas. É imperativo que o texto seja redigido de forma legível, abordando o tema apresentado pela banca examinadora.

Essa etapa visa avaliar a capacidade dos candidatos em desenvolver argumentos de maneira clara e fundamentada, demonstrando habilidades discursivas e capacidade analítica. A temática será apresentada pela banca examinadora, desafiando os participantes a expressarem suas ideias de forma concisa e persuasiva dentro do limite estabelecido de linhas.

Como se inscrever

Os interessados neste concurso poderão se inscrever entre os dias 16 de novembro e 17 de dezembro de 2023, por meio do site do ITAME – Instituto de Consultoria e Concursos (www.itame.com.br). Os valores são:

R$ 60 para ensino fundamental;

R$ 80 para níveis médio e técnico; e

R$ 120 para formação superior.