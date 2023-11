Com 500 vagas para nível médio, o que falta para liberar o edital do concurso BNB?

As vagas do concurso BNB será para analista bancário

As chances do concurso BNB ( Banco do Nordeste) garante muitas oportunidades para quem deseja entrar para carreira bancária e ter estabilidade financeira. Ficou interessado?

Pois bem, tudo está pronto para liberação do edital, inclusive, o certame já conta com banca organizadora. Confira tudo a seguir.

Expectativa Crescente para o Novo Concurso BNB: Oportunidades para Analista Bancário

A ansiedade cresce entre os interessados no novo concurso do Banco do Nordeste (BNB), cujo edital é aguardado com expectativas elevadas.

A seleção já avançou significativamente, contando com um contrato assinado com a Fundação Cesgranrio, escolhida como a banca organizadora, desde o dia 27 de julho.

Em uma reunião realizada na última quarta-feira, 8 de novembro, com representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), a instituição confirmou que a liberação do edital está pendente apenas de um parecer da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST).

Requisitos e Remuneração

O BNB tem a intenção de oferecer um total de 500 vagas para o cargo de analista bancário. Para concorrer a essas posições, será necessário possuir ensino médio.



A remuneração inicial atrativa é de R$ 3.622,27, com uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. Além do salário competitivo, os profissionais selecionados contarão com uma gama de benefícios, incluindo:

Auxílio-refeição

Auxílio cesta alimentação

13ª cesta alimentação

Auxílio-creche

Seguro de vida em grupo

Plano de previdência complementar

Esses benefícios demonstram o comprometimento do Banco do Nordeste em proporcionar condições favoráveis e vantajosas para seus colaboradores, indo além do aspecto salarial.

A comunidade de candidatos aguarda ansiosamente por mais detalhes e a publicação oficial do edital, que promete abrir portas para oportunidades significativas na carreira bancária. Acompanhe as atualizações e esteja preparado para participar deste processo seletivo que promete ser concorrido e repleto de possibilidades profissionais.

Detalhes da Seleção e Locais de Prova no Concurso BNB

Com base no projeto básico do concurso do Banco do Nordeste (BNB), a seleção será composta por provas objetivas, abrangendo as disciplinas essenciais para a função de analista bancário. Os candidatos deverão demonstrar conhecimento nas seguintes áreas:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e Quantitativo

Conhecimentos Bancários

Após a fase das provas objetivas, os procedimentos admissionais serão conduzidos pela própria empresa, envolvendo a apresentação de documentos e a realização de exames médicos.

As provas objetivas serão aplicadas em diversas capitais, ampliando as oportunidades para os candidatos. Os locais de prova incluirão:

Capitais:

Maceió, AL

Recife, PE

Salvador, BA

João Pessoa, PB

Teresina, PI

Fortaleza, CE

São Luís, MA

Natal, RN

Aracaju, SE

Outras Cidades:

Teixeira de Freitas, BA

Juazeiro, BA

Itabuna, BA

Irecê, BA

Barreiras, BA

Vitória da Conquista, BA

Feira de Santana, BA

Teófilo Otoni, MG

Montes Claros, MG

Garanhuns, PE

Caruaru, PE

Petrolina, PE

Juazeiro do Norte, CE

Sobral, CE

Floriano, PI

Parnabi, PI

Campina Grande, PB

Pato, PB

Mossoró, RN

Linhares, ES

Caxias, MA

Imperatriz, MA

Estes locais refletem a abrangência regional do Banco do Nordeste, proporcionando oportunidades para candidatos em diversas localidades. Fique atento às atualizações e prepare-se para enfrentar esse desafio com determinação e conhecimento.

Retrospectiva do Último Concurso BNB (2022)

O ano de 2022 marcou a realização do último concurso do Banco do Nordeste (BNB), oferecendo aos candidatos 206 vagas para cargos que demandavam nível superior. Desse total, 6 vagas foram destinadas à contratação imediata, enquanto as 200 restantes formaram um cadastro reserva de pessoal. O processo seletivo foi conduzido pelo Cebraspe, renomada banca organizadora.

Distribuição de Vagas por Área de Atuação

As oportunidades foram distribuídas em duas áreas de atuação, delineando as necessidades estratégicas do BNB:

Desenvolvimento de Sistemas: 4 vagas e 120 cadastros reserva.

Infraestrutura e Segurança da Informação: 2 vagas e 80 cadastros reserva.

Estrutura da Prova Objetiva

A etapa de seleção compreendeu uma prova objetiva composta por 120 questões, abordando as seguintes disciplinas fundamentais:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e Quantitativo

Conhecimentos Específicos

Locais de Aplicação das Provas: Fortaleza, Recife e Salvador

A aplicação das provas ocorreu em três municípios estratégicos:

Fortaleza (CE)

Recife (PE)

Salvador (BA)

Essa distribuição permitiu que os candidatos tivessem a oportunidade de realizar as provas em locais acessíveis e estratégicos dentro da área de atuação do Banco do Nordeste.

Preparação e Atualizações Constantes

Considerando a história recente do concurso BNB, os futuros candidatos podem se beneficiar de uma preparação sólida nas disciplinas mencionadas e manter-se atualizados sobre as novidades do processo seletivo.