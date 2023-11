Com acesso gratuito, Orquestra Filarmônica de Alagoas apresenta dois concertos em Penedo

A próxima semana começa com uma programação cultural de alto nível em Penedo. A Orquestra Filarmônica de Alagoas realizará dois concertos, ambos com acesso gratuito para o público, na segunda-feira, 27.

As apresentações acontecem no Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto, antigo Cinema São Francisco, iniciando com uma oportunidade de aprendizado, especialmente para músicos. A partir das 15 horas da tarde, o maestro Luiz Martins e os demais componentes da Orquestra Filarmônica de Alagoas fazem um concerto didático.

“Eles vão apresentar aos músicos das orquestras e bandas de Penedo, assim como para qualquer pessoa interessado em música, a concepção de uma orquestra, os instrumentos de uma orquestra, explicando como é a elaboração de um repertório”, detalha a Secretária Municipal de Cultura, Teresa Machado, sobre o Concerto Didático.

Filarmônica de Alagoas e Montepio de Penedo apresentam concertos na catedral

O evento inédito em Penedo também aborda a participação de cada músico ou compositor na criação ou execução das composições, explorando as obras do espetáculo que será apresentado à noite. É importante destacar que a Orquestra Filarmônica de Alagoas tem programas que variam do clássico ao erudito, além de concertos trabalhados com trilha sonora de filmes, música popular brasileira, folclórica e rock’n’roll.

Orquestra Filarmônica de Alagoas lota Centro de Convenções de Penedo

“A Orquestra Filarmônica de Alagoas é um patrimônio do nosso estado que já se apresentou por mais de uma vez em Penedo, o que muito nos honra por trazer esse universo da música clássica e também da música popular, fazendo agora esse momento especial, de formação e difusão, para músicos e todas as pessoas que gostam de música, principalmente jovens e adolescentes”, finaliza Teresa Machado sobre os concertos viabilizados pela Lei de Incentivo Cultura, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, apoio do Ministério da Cultura e da Prefeitura de Penedo.

Serviço

Concerto Didático da Orquestra Filarmônica de Alagoas – 15 horas

Local: Centro de Convenções Comendador Zeca Peixoto

Entrada gratuita

Concerto Clássico Orquestra Filarmônica de Alagoas – 19 horas

Local: Centro de Convenções Comendador Zeca Peixoto

Entrada gratuita

Programa: G. Bizet, D. Shostakovitch, J. Rodrigo, José Ursicino (Duda)

Solista: Mario Sales (violão)