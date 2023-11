Com apoio da Prefeitura de Penedo, Expedição Científica realiza exames e consultas no Centro de Saúde III

Com apoio da Prefeitura de Penedo, a VI Expedição Científica do Baixo São Francisco atendeu moradores da cidade no Centro de Saúde III, antigo Sesp, para realização de exames e consultadas sobre câncer de pele, colo do útero e câncer do intestino.

O trabalho feito em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) reuniu médicos, enfermeiros, biomédicos, biólogos e farmacêuticos no Centro de Saúde III nesta segunda-feira, 27.

Também houve coleta de amostra de sangue, exames laboratoriais e consultas ginecológicas no Centro de Saúde da Mulher e no Expresso Saúde. Em 2022, a assistência também foi promovida no Centro de Saúde III.

“O trabalho da Expedição Científica é de grande importância para nós penedenses, pois com essa pesquisa poderemos conhecer ainda mais o perfil epidemiológico da nossa população e poderemos tratar as pessoas”, declarou a Diretora de Vigilância e Promoção à Saúde da SEMS, Evelym Ferreira.

A expedição que percorrer municípios ribeirinhos é liderad pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal), contando com a parceria de diversas instituições, entre elas o Instituto de Meio Ambiente de Alagoas (IMA) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Texto e fotos Gabriela Flores – jornalista e social midia SEMS Penedo