Com Azamat Murzakanov de fora, Anthony Smith entra em cena para enfrentar Khalil Rountree no UFC Vegas 83

Anthony Smith está se aproximando em cima da hora para enfrentar um dos pesos meio-pesados ​​em ascensão do UFC.

Na sexta-feira, o CEO do UFC, Dana White, anunciou que devido a doença, Azamat Murzakanov está fora de sua luta agendada no UFC Austin contra Khalil Rountree em 2 de dezembro. Rountree agora mudará para o evento UFC Vegas 83 da semana seguinte para enfrentar o único UFC. desafiante ao título no co-evento principal.

Depois de perder duas lutas seguidas, Smith se recuperou com uma dura vitória por decisão dividida sobre Ryan Spann no UFC Cingapura em agosto, que foi a primeira vitória de Smith em quase dois anos. “Lionheart” está pronto para fazer sua 21ª aparição no octógono.

Rountree tem estado em alta nos últimos anos, vencendo quatro vitórias consecutivas – incluindo vitórias por nocaute sobre Modestas Bukauskas, Karl Roberson e Chris Daukaus, ao mesmo tempo em que obteve uma vitória por decisão contra Dustin Jacoby.

O UFC Vegas 83 será encabeçado pela luta no peso galo entre Song Yadong e Chris Gutierrez.