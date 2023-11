Com editais ainda este ano, confira detalhes deste concurso com oferta de 500 vagas

Os editais do concurso são para cinco diferentes áreas

O concurso será liberado em breve. A expectativa é grande, haja visto que são 500 vagas ofertadas. Sobre a liberação do edital, tudo indica que o documento não vai demorar de sair.

Veja maiores esclarecimentos e saiba tudo sobre este concurso de 500 vagas.

Novo Concurso Mossoró RN: Previsão de Editais Ainda em 2023

A prefeitura de Mossoró, RN, anunciou a formação de um grupo de trabalho encarregado de elaborar os editais para o próximo concurso público. A expectativa é que esses editais sejam publicados ainda em 2023, oferecendo aproximadamente 500 vagas.

Os cargos disponíveis serão destinados à Procuradoria-Geral do Município e às Secretarias Municipais da Fazenda, Assistência Social e Cidadania, Saúde e Educação.

O prefeito Allyson Bezerra expressou confiança na realização dos concursos ainda este ano, destacando a importância dessas oportunidades para ingresso no serviço público local. O último concurso em Mossoró ocorreu em 2013, oferecendo 326 vagas para diversos cargos na prefeitura.

Detalhes do Último edital

O concurso de 2013, organizado pelo Núcleo Permanente de Concursos (Comperve) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), contou com 326 vagas.



Os candidatos foram avaliados por provas objetivas, aplicadas para todos os cargos, e de títulos, exclusivamente para os professores. A prova objetiva foi composta por 40 questões, enquanto a avaliação de títulos considerou especialização, mestrado e doutorado.

Concurso Caern

Além do concurso municipal, o Rio Grande do Norte também conta com o concurso da Companhia de Águas e Esgotos do Estado (Caern). Com edital publicado recentemente, oferece 33 vagas imediatas e 660 para cadastro de reserva, abrangendo níveis técnico e superior, com salários iniciais de até R$8,7 mil. O Instituto Idecan é responsável pela organização do concurso, com inscrições até 20 de novembro e provas programadas para 25 de fevereiro de 2023.

Inscrições Abertas e Detalhes dos Cargos

Os interessados em participar do concurso da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) já podem realizar suas inscrições no site do Instituto Idecan, responsável pela organização do certame. O prazo vai de 16 de novembro a 20 de dezembro. As taxas de inscrição são de R$100 para cargos de nível técnico e R$120 para nível superior, com vencimento até 21 de dezembro.

Isenção de Taxa e Período para Solicitação

Candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea ou de leite materno, além de convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral, tinham a opção de solicitar isenção da taxa entre 16 e 17 de novembro.

Cargos Ofertados no Concurso Caern

Nível Técnico:

Técnico de Controle Ambiental Vagas: 6 + 120CR Salário: R$4.198,11 Requisitos: Nível médio técnico em Controle Ambiental e CNH “B”.

Técnico de Edificações Vagas: 6 + 120CR Salário: R$4.198,11 Requisitos: Nível médio técnico em Edificações, com registro no conselho de classe e CNH “B”.

Técnico em Instrumentação Vagas: 6 + 120CR Salário: R$4.198,11 Requisitos: Curso técnico em Automação Industrial, Eletrônica, Eletroeletrônica ou Mecatrônica, registro em conselho de classe correspondente e CNH “B”.

Técnico em Mecânica Vagas: 6 + 120CR Salário: R$4.198,11 Requisitos: Curso médio técnico em Mecânica, com registro no conselho de classe e CNH “B”.



Nível Superior:

Advogado Vagas: 1 + 20CR Salário: R$8.746,10 Requisitos: Curso superior completo em Direito e CNH “B”.

Engenheiro Civil, Eletricista, Mecânico e Químico Vagas: 2 cada + 40CR cada Salário: R$8.746,10 Requisitos: Curso superior na respectiva área, registro no conselho de classe e CNH “B”.



Benefícios Oferecidos no concurso

Vale-alimentação: R$1.401,71

Plano de saúde

Auxílio-creche

Promoção por mérito

Promoção por tempo de serviç

Outras vantagens conforme Acordo Coletivo de Trabalho

Como se preparar

Muitas pessoas se perguntam como preparar para um concurso. Entretanto, o básico deve ser feito por quem busca uma vaga por meio de concursos. Estudar o edital, estudar as disciplinas apresentar e,sobretudo, fazer questões dos assuntos e conhecer a banca.