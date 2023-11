com edital em breve, aprovado reajuste de 64% para a categoria

O concurso FUNAI (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) anuncia que houveram mudanças significativas. Em primeiro lugar, no que se refere à carreira e também reajuste salarial.

O percentual foi mais de 60% de aumento.

Mudanças e reajuste do concurso FUNAI

Essa é uma excelente notícia para aqueles que têm interesse em trabalhar na Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas).

Durante uma reunião com o Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos, ficou estabelecido um acordo que traz importantes mudanças na estrutura da fundação. Duas delas são especialmente relevantes para futuros servidores: a criação de uma nova carreira, a de indigenista, e o reajuste salarial que pode chegar a 64%.

O reajuste salarial na Funai faz parte do Plano Especial de Cargos, que visa alinhar os salários dos servidores da fundação com os praticados pelo Ministério do Meio Ambiente. Isso significa um aumento de 10% para os cargos de nível intermediário e auxiliar, e um reajuste progressivo de até 64% para os cargos de nível superior, até janeiro de 2026.

A criação da carreira de indigenista é uma mudança importante, uma vez que a função desempenhada por esses profissionais é crucial para a missão da Funai.

Agora, essa carreira se divide em duas novas categorias: técnico em indigenismo e analista em indigenismo. Essa mudança pode oferecer novas oportunidades de carreira e um caminho mais claro de progressão profissional para aqueles que desejam trabalhar em prol dos povos indígenas no Brasil.

Todas essas mudanças tornam o concurso Funai ainda mais atrativo e abrem portas para uma carreira significativa no serviço público. Para quem sonha em contribuir para a preservação e promoção dos direitos dos povos indígenas, essa é uma excelente oportunidade.



Sobre o concurso Funai

O próximo concurso Funai será uma grande oportunidade para quem busca uma carreira no serviço público. Com a publicação do edital prevista para o dia 20 de dezembro, o concurso oferecerá um total de 502 vagas em diversos cargos de níveis médio e superior.

As remunerações variam de acordo com o nível de escolaridade, sendo de R$ 5.349,07 para candidatos com ensino médio e R$ 6.420,87 para aqueles com formação superior.

Para os candidatos do concurso FUNAI com ensino médio, o cargo disponível é o de agente em indigenismo, com 152 vagas.

Já para os candidatos com formação superior, as oportunidades são diversas, abrangendo áreas como Administração, Antropologia, Arquitetura, Assistência Social, Biblioteconomia, Contabilidade, Economia, Engenharia, Agronomia, entre outras.

Esse concurso é parte do Concurso Nacional Unificado e promete ser uma excelente chance para quem deseja ingressar na Funai e contribuir para a proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas no Brasil. A fundação desempenha um papel fundamental na preservação da cultura e dos territórios indígenas, tornando essa uma carreira recompensadora e significativa para aqueles que desejam fazer a diferença.

Como foi o último edital

No último concurso realizado pela Fundação Nacional do Índio (Funai) em 2021, foram disponibilizadas 776 oportunidades de emprego temporário distribuídas em três categorias dentro da área de proteção etnosocial.

Este concurso não impôs requisitos específicos de formação educacional, tornando-se acessível tanto para candidatos com ensino médio quanto para aqueles com nível superior. Os salários iniciais variaram, alcançando até R$ 4.400.

As vagas do concurso FUNAI foram distribuídas da seguinte forma:

Agente de Proteção Etnoambiental: 605 vagas

Chefe dos Agentes de Proteção Etnoambiental: 125 vagas

Supervisor dos Agentes de Proteção Etnoambiental: 50 vagas

A seleção abrangeu oito estados, com as vagas distribuídas da seguinte maneira:

Acre: 91 vagas

Amazonas: 236 vagas

Goiás: 13 vagas

Maranhão: 102 vagas

Mato Grosso: 52 vagas

Pará: 52 vagas

Rondônia: 78 vagas

Roraima: 152 vagas