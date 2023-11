Com grandes expectativas, confira detalhes sobre as etapas do concurso TJ

A prova do concurso TJ vai contar com 60 questões

O concurso TJ – Tribunal de Justiça- é uma grande oportunidade para quem deseja mudar de vida. Sendo assim, tudo indica que este edital não vai demorar de sair.

Confira todos os esclarecimentos abaixo.

Novidades no Concurso TJ MS: Criação de 150 Vagas para Analista Judiciário

O Concurso do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJ MS) está em pleno andamento, com uma reviravolta recente: o governador Eduardo Riedel sancionou a criação de 150 novos cargos para Analista Judiciário. Essa notícia promissora abre caminho para a expectativa da publicação do edital em breve.

Detalhes do Concurso: Técnico de Nível Superior e Analista Judiciário

Organizado pela FGV, o concurso oferecerá vagas para a formação de cadastro reserva em duas categorias: Técnico de Nível Superior e Analista Judiciário. Essa diversidade de oportunidades permite que profissionais com diferentes formações participem do certame.

Estrutura da Prova Objetiva do concurso TJ

O projeto básico do concurso detalha a estrutura da prova objetiva, que será composta por 60 questões de múltipla escolha. Deste total, 20 questões abordarão conhecimentos gerais, enquanto as 40 restantes serão focadas em conhecimentos específicos da área de atuação. Essa divisão visa avaliar de forma abrangente as habilidades e conhecimentos dos candidatos. Saiba mais sobre o concurso TJ



Você também pode gostar:

Último concurso TJ

Vale destacar que o último concurso para Analista Judiciário na área fim ocorreu em 2022, com foco na formação de cadastro reserva. Os candidatos foram avaliados por meio de uma prova objetiva de múltipla escolha, abrangendo disciplinas como Língua Portuguesa, Legislação e conhecimentos específicos, exigindo nível superior em Direito.

Antecipe seus Estudos e Prepare-se para o TJ MS

Com a iminência do edital, é crucial que os interessados se antecipem e iniciem sua preparação. Conhecer a estrutura da prova, compreender os temas abordados e dedicar-se aos estudos são passos fundamentais para alcançar o sucesso nesse concurso tão esperado.

Fique atento às atualizações e prepare-se para trilhar seu caminho no Concurso TJ MS, uma oportunidade que promete ser um marco em sua trajetória profissional.

Preparação para o concurso TJ

A fase inicial de preparação para um concurso público, especialmente antes da liberação do edital, é um momento estratégico que permite ao candidato antecipar seus estudos de forma mais abrangente. Nesse estágio, a ausência do edital completo não impede a adoção de medidas eficazes para uma preparação consistente.

Levantando o Conteúdo Programático

Um primeiro passo crucial é a obtenção do conteúdo programático dos concursos anteriores da mesma banca organizadora ou do mesmo cargo, caso estejam acessíveis. Essa análise fornece insights sobre as disciplinas e os temas mais frequentemente cobrados, orientando a seleção de materiais de estudo e a priorização de tópicos.

Foco nas Disciplinas Básicas

Dedicar um tempo considerável às disciplinas básicas, como Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Atualidades, é fundamental nesse estágio. Essas matérias, comuns a diversos concursos, constituem a base do conhecimento e merecem atenção especial.

Metas e Cronograma

Estabelecer metas diárias ou semanais e criar um cronograma realista são práticas essenciais para manter a consistência nos estudos. A definição de metas auxilia no acompanhamento do progresso, enquanto o cronograma organiza o tempo de estudo de maneira eficiente, contemplando todas as disciplinas previstas no conteúdo programático.

Explorando Disciplinas Específicas

Caso haja informações disponíveis sobre as disciplinas específicas do concurso, iniciar os estudos nessa área é uma abordagem proativa. A identificação das matérias mais relevantes ou desafiadoras permite uma preparação mais direcionada.

Materiais de Estudo e Estratégias

A utilização de materiais de estudo, como livros, videoaulas ou cursos online, é imprescindível. É recomendável fazer anotações e destacar pontos-chave para revisões futuras. A prática de resolver questões de concursos anteriores, especialmente da mesma banca, e a realização de simulados são estratégias valiosas para avaliar o conhecimento adquirido e aprimorar a habilidade de gestão de tempo durante as provas.

Aprimoramento de Técnicas de Estudo

Além disso, aprimorar técnicas de estudo, como leitura eficiente e interpretação de texto, contribui para um aprendizado mais eficaz. Adotar métodos que se alinhem ao estilo de aprendizado pessoal, como mapas mentais, resumos ou flashcards, também pode potencializar a assimilação do conteúdo.