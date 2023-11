Com inscrições abertas até dia 28, concurso INMA passa por alterações; veja!

Provas do concurso INMA serão em janeiro

O concurso INMA (Instituto Nacional da Mata Atlântica) anuncia que o edital conta com retificações. Vale lembrar que as inscrições poderão ser realizadas até dia 28 de novembro.

Veja a seguir todos os detalhes.

Retificações e Abertura de Inscrições no Concurso INMA

Na terça-feira, 21 de novembro, foram divulgadas retificações no edital do concurso promovido pelo Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA). As modificações, devidamente publicadas no Diário Oficial da União (DOU), abrangem diversos aspectos, como critérios de avaliação, documentos exigidos, nomeação e julgamento da pontuação final.

Retificação na íntegra

Inscrições Abertas e Detalhes do concurso INMA

É importante ressaltar que as inscrições para o concurso estão oficialmente abertas. O certame oferece um total de 18 vagas, distribuídas entre os cargos de Pesquisador e Tecnologista. As provas estão programadas para serem realizadas no dia 28 de janeiro de 2024, com todas as etapas ocorrendo na cidade de Vitória/ES.

Avaliação da Prova Discursiva do concurso INMA



Você também pode gostar:

Destaca-se que a prova discursiva terá peso significativo, atribuindo 10,00 pontos aos participantes. Esta etapa consistirá na redação de um texto dissertativo, com limite de até 90 linhas, abordando temas relacionados aos conhecimentos específicos do cargo ou perfil de atuação.

A avaliação da prova discursiva contemplará não apenas o conteúdo e o conhecimento do tema, mas também a capacidade de expressão na modalidade escrita, além do correto uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. Esses critérios refletem a busca por profissionais que não apenas dominem o conhecimento técnico, mas que também possuam habilidades comunicativas e respeito às normas linguísticas formais.

Com essas informações atualizadas, os candidatos têm uma visão mais clara sobre os requisitos e as expectativas do concurso promovido pelo INMA, proporcionando uma preparação mais eficaz para os desafios que encontrarão ao longo do processo seletivo.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever até o dia 28 de novembro, no site da banca organizadora, o Cebraspe. Confira as taxas:

Pesquisador Adjunto 1: R$ 150,00

Tecnologista Pleno 1: R$ 125,00

Detalhes sobre Vagas, Reservas e Remuneração

O concurso promovido pelo INMA disponibiliza um total de 16 vagas para o cargo de pesquisador e 02 para tecnologista, além da oportunidade de integrar o cadastro de reserva. Um aspecto relevante é a reserva de vagas, sendo 5% destinadas a candidatos com deficiência e 20% para candidatos negros.

É importante ressaltar que os candidatos aprovados e futuramente nomeados no concurso INMA serão contemplados com salários iniciais, podendo atingir até R$ 6.710,29. Esse valor é complementado por adicionais por titulação e gratificação de desempenho, proporcionando uma remuneração atrativa.

Fases Essenciais do concurso INMA

O processo seletivo do concurso INMA é composto por três fases cruciais, determinantes para a aprovação dos candidatos:

Etapa 1: Provas Escritas Discursivas

Caráter eliminatório e classificatório.

Etapa 2: Defesa Pública de Memorial e Plano de Pesquisa

Caráter eliminatório e classificatório.

Serão convocados os candidatos mais bem classificados na prova escrita discursiva, conforme quantitativo estabelecido no edital.

Etapa 3: Análise e Apreciação dos Títulos

Caráter classificatório.

Os candidatos aprovados na defesa pública de memorial e plano de pesquisa serão convocados para essa fase, respeitando eventuais empates na última colocação.

Essa estrutura de avaliação reflete a busca por profissionais não apenas com conhecimento técnico, mas que também demonstrem competências específicas relacionadas ao cargo desejado. Ao compreender claramente as etapas do concurso, os candidatos podem direcionar seus esforços de preparação de maneira mais eficaz para alcançar o sucesso no processo seletivo do INMA.

O Instituto Nacional da Mata Atlântica

O Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA) teve sua origem na transferência do Museu de Biologia Professor Mello Leitão, idealizado por Augusto Ruschi em 1949, para a estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

Missão Científica, Tecnológica e de Inovação

O INMA destaca-se como uma instituição voltada para a ciência, tecnologia e inovação. Sua sede está estrategicamente localizada na área urbana do município de Santa Teresa, Espírito Santo. Neste local, são desenvolvidas atividades administrativas, científicas, museológicas e educativas, refletindo o compromisso do instituto com diversas áreas do conhecimento.

Conservação do Patrimônio Biológico

Uma das principais responsabilidades do INMA é a preservação de um valioso acervo biológico. Composto por 120.000 espécimes da fauna e 53.000 registros da flora brasileira, especialmente da Mata Atlântica, o instituto desempenha um papel fundamental na conservação da biodiversidade. Além disso, o INMA gerencia duas áreas de conservação nas proximidades de sua sede, reforçando seu comprometimento com a preservação ambiental.

Atuação na Comunidade e Educação

Além das atividades de pesquisa e conservação, o INMA também dedica esforços à educação e interação com a comunidade. Por meio de iniciativas educativas e museológicas, o instituto busca disseminar o conhecimento científico, promovendo a conscientização ambiental e a valorização da rica biodiversidade presente na Mata Atlântica.

O Instituto Nacional da Mata Atlântica, assim, consolida-se como uma entidade multifacetada, comprometida não apenas com a preservação do patrimônio biológico, mas também com o avanço do conhecimento científico e a promoção da educação ambiental.