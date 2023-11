Com nova iluminação, Cemitério São Gonçalo do Amarante está pronto para visitação no Dia de Finados

O mais antigo cemitério de Penedo recebe milhares de pessoas a cada Dia de Finados, data da tradicional visita das famílias aos entes queridos sepultados no Cemitério São Gonçalo do Amarante.

Com nova iluminação instalada pela Prefeitura de Penedo, o acesso ao campo-santo onde estão 2.144 jazigos começa às 7 horas nesta quinta, 02 de novembro, e deve permanecer disponível até as 21 horas, conforme previsão da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP).

A possibilidade de funcionamento no horário noturno, a depender da visitação, é possível graças ao investimento da Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (Penedo).

O setor criado no governo Ronaldo Lopes/João Lucas instalou dez torres no Cemitério São Gonçalo do Amarante, cada uma com quatro refletores de LED.

O outro cemitério público de Penedo, o Jardim da Saudade, também recebeu todos os cuidados necessários para receber a visitação das famílias. Localizado no bairro Santa Izabel, popular Cacimbinhas, o Cemitério Jardim da Saudade tem 2.346 jazigos.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Drone Felipe Cavalcante

Galeria de imagens Deywisson Duarte