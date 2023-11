Com promessa de ser o maior da história, confira como está o CONCURSO IBGE

Presidente anuncia que o concurso IBGE será o maior da história; edital pode contar com quase 900 vagas

Com previsão de quase 900 vagas, o concurso IBGE ( Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) tem grande expectativa não somente por parte dos concurseiros. Isso mesmo! O presidente do órgão, Marcio Pochmann, fez uma declaração animadora. Não deixe de conferir.

Segundo Marcio, o concurso será o maior da história no que se refere ao número de vagas que serão ofertadas. Veja a seguir maiores detalhes e confira sobre o andamento da seleção que promete garantir oportunidades para nível médio e superior.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está se preparando para realizar o maior concurso de sua história em termos quantitativos, segundo o presidente do órgão, Marcio Pochmann. A autorização contempla um total de 895 vagas para diversos cargos.

Motivo do edital

A intenção do IBGE é ampliar seu quadro de servidores e também repor as perdas salariais de seus funcionários devido aos anos sem concursos públicos. Atualmente, o instituto conta com aproximadamente 11 mil servidores, dos quais cerca de 4 mil são do quadro permanente e 7 mil temporários.

Além disso, o IBGE possui mais de 7,5 mil cargos vagos, e a expectativa é que essa situação se agrave com as aposentadorias que devem ocorrer.

Para atender à demanda de pessoal, o concurso deve prever um número significativo de vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, permitindo que mais candidatos sejam aproveitados durante o prazo de validade do concurso.

Entrada no CNU



O IBGE optou por aderir ao Concurso Nacional Unificado (CNU), promovido pelo Governo Federal em parceria com o Ministério da Gestão e Inovação. Essa iniciativa tem como objetivo democratizar o acesso a vagas federais e criar um processo de seleção padronizado, oferecendo maior segurança e distribuição equitativa das provas.

O concurso do IBGE estará inserido em dois blocos temáticos do CNU: o Bloco 7, relacionado a Dados, Tecnologia e Informação Pública, e o Bloco 8, de nível intermediário. A decisão de participar do Concurso Nacional Unificado reflete o compromisso do IBGE em contribuir para o sucesso da iniciativa e promover a igualdade de oportunidades no acesso a cargos públicos federais.

Divisão de vagas do concurso IBGE por escolaridade

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) teve autorização para o preenchimento de 895 vagas efetivas em diversos cargos, com distribuição de acordo com o nível de escolaridade. Veja a divisão das vagas:

Nível Médio:

Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas: 300 vagas.

Nível Superior:

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas: 275 vagas.

Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas: 312 vagas.

Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas: 8 vagas.

Os salários para os aprovados variam de acordo com o cargo:

Técnico: R$4.666,24 (com reajuste e auxílio-alimentação de R$658).

Analista: R$9.910,40 (com reajuste e auxílio-alimentação de R$658).

Tecnologista: R$10.891,67 (com reajuste e auxílio-alimentação de R$658).

Pesquisador: R$9.910,40 (com reajuste e auxílio-alimentação de R$658).

Essa é uma ótima oportunidade para quem busca uma carreira sólida no serviço público, com salários atrativos e a possibilidade de contribuir para as atividades do IBGE, que desempenha um papel fundamental na produção de informações geográficas e estatísticas essenciais para o país.

Como serão as provas

O Concurso Nacional Unificado, muitas vezes chamado de “Enem dos Concursos”, seguirá um formato de prova unificado para todos os candidatos, com um único dia de aplicação no primeiro trimestre de 2024. A prova consistirá em:

Questões objetivas com uma matriz comum para todos os candidatos.

Questões objetivas específicas de Conhecimentos Específicos de cada bloco temático.

Prova discursiva sobre Conhecimentos Específicos de cada bloco temático.

Todas as provas objetivas e discursivas serão realizadas em um único turno, com uma duração total de quatro horas e meia. Após a fase de provas, os candidatos também serão avaliados com base em sua titulação acadêmica e/ou experiência profissional pregressa. Este formato visa a padronização e democratização do acesso às vagas federais, garantindo um processo de seleção mais justo e transparente para todos os participantes.