Com salários acima de R$ 11 MIL, veja como será a prova do CONCURSO INPI

O concurso INPI- Instituto Nacional da Propriedade Industrial – é um dos certames mais falados ultimamente.

Os salários são atrativos. Confira e se inscreva.

Sobre o concurso INPI

Com salários iniciais atrativos de R$ 11,2 mil, o próximo concurso público apresenta 120 vagas imediatas, distribuídas em diversos cargos, conforme especificado a seguir: Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial: 40 vagas.

Pesquisador em Propriedade Industrial: 40 vagas.

Tecnologista em Propriedade Industrial: 40 vagas. Provas concurso INPI A organização do concurso INPI ficará sob a responsabilidade do Cebraspe, e os candidatos passarão por duas fases de avaliação: prova objetiva, programada para ocorrer em 14 de janeiro de 2024, e prova de títulos. No que se refere à prova objetiva, detalharemos a seguir as etapas avaliativas para os cargos de Analista (exceto para as áreas de Ciências Contábeis, Economia ou Ciências Econômicas, Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas, Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Segurança da Informação), Pesquisador (todas as áreas) e Tecnologista.

No caso das funções de Analista com especialização em Contabilidade, Ciências Contábeis, Economia, Ciências Econômicas, Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas e Infraestrutura de Tecnologia são as seguintes:

Vagas e salários do concurso INPI

Confira a seguir:

O concurso do INPI oferece um total de 120 vagas em três cargos de grande relevância, com uma estrutura salarial que inclui vencimento básico, gratificações, retribuição por titulação e um auxílio alimentação no valor de R$ 658,00.

Aqui estão os detalhes sobre as vagas para o cargo de Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial, juntamente com as áreas de formação correspondentes:



Você também pode gostar:

A1 – Gestão e Suporte (Formação: Administração) – 14 vagas

A2 – Gestão e Suporte (Formação: Direito) – 02 vagas

A3 – Gestão e Suporte (Formação: Contabilidade ou Ciências Contábeis) – 02 vagas

A4 – Gestão e Suporte (Formação: Economia ou Ciências Econômicas) – 04 vagas

A5 – Gestão e Suporte (Formação: Engenharia Civil) – 01 vaga

A6 – Gestão e Suporte (Formação: Engenharia Elétrica) – 01 vaga

A7 – Gestão e Suporte (Formação: Arquitetura) – 01 vaga

A8 – Gestão e Suporte (Formação: Psicologia) – 01 vaga

A9 – Gestão da TI com ênfase em Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas – 10 vagas

A10 – Gestão da Tecnologia da Informação com ênfase em Infraestrutura de TI – 04 vagas

A11 – Gestão da Tecnologia da Informação com ênfase em Segurança da Informação – 02 vagas

No que diz respeito ao cargo de Tecnologista em Propriedade Industrial, as vagas estão distribuídas da seguinte forma:

P1 – Biologia Celular e Molecular / Bioquímica / Biotecnologia / Enzimologia / Microbiologia / Imunologia / Bioinformática – 05 vagas

P2 – Bioquímica / Imunologia / Biologia Celular e Molecular / Biotecnologia / Microbiologia – 15 vagas

P3 – Redes de Comunicação Sem Fio / Sistemas de Comunicações Móveis / Sistemas e Redes de Comunicação Digital / Protocolos de Comunicação – 10 vagas

P4 – Processamento de Sinais / Processamento de Dados de Imagem, Áudio ou Voz / Codificação, Compressão e Decodificação de Imagem, Áudio e Voz / Reconhecimento de Padrões – 05 vagas

P5 – Instrumentos e Processos de Medição de Grandezas Físicas, Químicas e Biomédicas / Sensores e Biosensores / Aparelhos de Diagnóstico e Terapia / Biomecânica – 05 vagas

Por fim, para o cargo de Tecnologista em Propriedade Industrial, na área T1, não há exigência de formação específica, sendo destinado a profissionais de qualquer área. São oferecidas 40 vagas nessa categoria.

Este concurso INPI proporciona uma oportunidade valiosa para profissionais interessados em fazer parte do INPI e contribuir para a área de propriedade industrial, com uma variedade de opções de especialização.

Sobre os salários:

Analista e Tecnologista: até R$ 9.144,01

até R$ 9.144,01 Pesquisador: até R$ 11.205,93

Atribuição dos cargos

Veja a seguir a atribuição de cada cargo do concurso INPI:

Pesquisador em Propriedade Industrial: desenvolver atividades de análise processual voltadas aos exames de pedidos e elaboração de pareceres técnicos para concessão de direitos de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia, registro de desenho industrial e de indicações geográficas, desenvolvimento de programas e projetos visando à disseminação da informação tecnológica das bases de patentes, desenvolvimento de ações e projetos de divulgação e fortalecimento da propriedade industrial e realização de estudos e pesquisas relativas à área.

Tecnologista em Propriedade Industrial: desenvolver atividades de análise processual voltadas aos exames de pedidos e elaboração de pareceres técnicos para concessão de direitos relativos ao registro de marcas, de desenho industrial e de indicações geográficas, entre outros; desenvolvimento de ações e projetos de divulgação e fortalecimento da propriedade industrial e realização de estudos técnicos relativos à área.

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial: desenvolver atividades relacionadas à gestão corporativa e de infraestrutura, planejamento organizacional, auditoria, administração e desenvolvimento de recursos humanos, gestão patrimonial, orçamentária, financeira, de materiais e de contratos, bem como desenvolvimento de ações e projetos de divulgação e fortalecimento da propriedade industrial, além de outras atividades com o mesmo nível de complexidade relativas ao exercício das competências institucionais e legais a cargo do INPI.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever até 21 de novembro, com taxa no valor de R$ 116,00!