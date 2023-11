Com salários de R$ 17,8 MIL, Concurso anuncia edital com 561 vagas

Vagas deste concurso são para vários cargos

As vagas deste concurso são uma excelente chance para quem deseja mudar de vida. Primeiramente, os salários são totalmente atrativos, podendo ultrapassar R$ 17 mil.

Além disso, ao todo são 561 vagas. Confira os cargos e inscreva-se!

Vagas do concurso

O concurso da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, oferece diversas oportunidades em diferentes níveis de escolaridade. Abaixo estão listados os cargos disponíveis para cada nível educacional:

Nível Alfabetizado:

Auxiliar de Agente de Proteção Social

Auxiliar de Educação Infantil

Auxiliar de Mecânico

Auxiliar de Serviços Gerais

Borracheiro

Coletor de Resíduos

Costureira

Coveiro

Cozinheira

Cozinheira de Escola Rural

Lubrificador

Motorista

Tratorista

Vigia

Nível Fundamental:

Agente de Proteção Social

Fiscal de Atividades Urbanas

Inspetor de Alunos

Monitor de Oficina de Artes

Monitor de Oficina de Esportes

Motorista de Ambulância

Operador de Motoniveladora

Operador de Pá Carregadeira

Operador de Retroescavadeira

Recepcionista

Mecânico

Oficial de Manutenção



Nível Médio e/ou Curso Técnico:

Agente de Administração

Agente de Fiscalização

Agente de Inspeção e Vigilância Sanitária

Agente Fiscalização Ambiental

Auxiliar de Consultório Dentário

Educador Social I

Eletricista de Baixa e Alta Tensão

Fiscal de Obras e Posturas

Instrutor de Música

Mecânico Eletricista de Motores

Mecânico Especialista em Motores

Técnico Agrícola

Técnico de Enfermagem

Técnico de Imobilização Ortopédica

Técnico de Informática

Técnico de Segurança do Trabalho

Técnico em Laboratório

Técnico em Radiologia

Topógrafo

Formação Superior:

Advogado

Analista de Sistemas de Computação

Assistente Social

Auditor Fiscal de Tributos Municipais

Contador

Controlador Interno

Educador Físico

Educador Social II

Enfermeiro

Engenheiro Agrimensor

Engenheiro Civil

Farmacêutico

Farmacêutico-Bioquímico

Fiscal de Meio Ambiente

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médico Anestesista

Médico Cardiologista

Médico Cirurgião Geral

Médico Clínico Geral – 20h

Médico Clínico Geral – 40h

Médico ESF

Médico Ginecologista

Médico Obstetra

Médico Ortopedista

Médico Pediatra

Médico Plantonista

Médico Veterinário

Nutricionista

Odontólogo

Psicólogo

Terapeuta Ocupacional

Zootecnista

Especialista em Educação

Professores

Provas de concurso

O processo seletivo inclui as seguintes etapas:

Prova objetiva (eliminatória e classificatória) para todos os cargos.

Prova prática (eliminatória e classificatória) para alguns cargos específicos.

Prova de títulos (classificatória) para ensinos médio, técnico e superior.

A prova objetiva está programada para ocorrer em 14 de janeiro de 2024.

Os locais e horários serão divulgados posteriormente, por meio de edital de convocação. O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Como se inscrever neste concurso

Os interessados deverão se inscrever até o dia 26 de dezembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura – FAPEC (https://concurso.fapec.org).

Confira as taxas:

R$ 90 para níveis alfabetizado e fundamental;

R$ 100 para ensino médio e curso técnico; e

R$ 120 para formação superior.

Preparação

Preparar-se para um concurso pode ser desafiador, mas com algumas estratégias simples, é possível tornar essa jornada mais tranquila e produtiva. Aqui estão algumas dicas práticas para ajudar na sua preparação:

Planejamento Realista

Antes de começar a estudar, faça um planejamento realista. Defina metas alcançáveis, divida o conteúdo e crie um cronograma que se adapte à sua rotina. Um plano de estudos bem estruturado é essencial para orientar seus esforços.

Rotina Matinal: Comece o Dia com Foco

Tenha uma rotina matinal simples que o ajude a iniciar o dia com foco. Pode ser um café da manhã tranquilo ou uma revisão rápida do material. Começar o dia de maneira organizada pode contribuir para um estudo mais eficiente.

Variedade nos Estudos

Evite a monotonia ao diversificar os materiais de estudo e os métodos de aprendizado. Isso ajuda a manter o interesse e facilita a absorção do conteúdo.

Colaboração Inteligente

Junte-se a grupos de estudo para compartilhar informações e compreender melhor os tópicos. A troca de ideias com colegas pode ser útil e motivadora durante o processo de preparação.

Encare Desafios como Oportunidades de Aprendizado

Enfrente os desafios como oportunidades de aprendizado. Cada dificuldade superada é uma chance de melhorar suas habilidades e se preparar melhor para o exame.

Reconheça suas Conquistas Pessoais

Reconheça e celebre suas conquistas, mesmo as pequenas. A jornada de estudos é longa, e valorizar seus avanços pessoais ao longo do caminho pode manter você motivado.

Persistência com Equilíbrio: Ajuste seu Plano quando Necessário

Persistência é importante, mas esteja ciente dos seus limites. Não hesite em ajustar seu plano de estudos conforme necessário para manter um equilíbrio saudável.

Ao seguir essas dicas simples, você pode tornar sua preparação para concursos mais eficiente e menos complicada