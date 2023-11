Com salários de R$ 4,3 MIL, Concurso Público anuncia EDITAL para TODOS os níveis de escolaridade

Mais um concurso público aberto. Desta vez, as chances são para todos os níveis de escolaridade. Confira os cargos e não perca tempo.

Sobre o concurso público

A Câmara de Maricá, localizada no estado do Rio de Janeiro, anunciou a abertura de um novo concurso público com o intuito de preencher 22 vagas em diversos cargos. As inscrições para o certame começaram no dia 8 de novembro.

Este concurso oferece oportunidades para profissionais com diferentes níveis de escolaridade, abrangendo salários variados, que vão de R$ 3.000 a R$ 4.307,70. Abaixo estão listados os cargos disponíveis de acordo com o nível de escolaridade exigido:

Nível fundamental: oficial de serviços gerais (3 vagas).

Nível médio: técnico legislativo (10 vagas).

Nível superior: analista legislativo (5 vagas), contador (1 vaga), procurador (1 vaga) e técnico em sistemas e redes (2 vagas).

Provas concurso público

O concurso público da Câmara de Maricá seguirá as seguintes etapas de avaliação:

Prova Objetiva: Todas as vagas exigirão a realização desta prova, que está marcada para o dia 28 de janeiro do próximo ano.

Prova Dissertativa: Esta etapa será aplicada exclusivamente para o cargo de procurador.

Análise de Títulos: Destinada aos cargos de nível superior, os candidatos poderão enviar seus documentos para avaliação entre os dias 28 de fevereiro e 1º de março.



O processo seletivo está sob a organização do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam). Os candidatos interessados em participar deste concurso devem ficar atentos aos prazos e requisitos estabelecidos nos editais para garantir sua inscrição e preparação adequada para as etapas de avaliação.

Como se inscrever neste concurso público

Os interessados poderão se inscrever até 17 de dezembro. Para concorrer, os interessados deverão realizar cadastro pelo site www.ibam-concursos.org.br. As taxas de participação variam de R$ 50 a R$ 130.

Outras vagas

Estão abertas as inscrições para os dois editais do concurso público em Nova Serrana, situado no estado de Minas Gerais. O certame oferece um total de 383 vagas, além da formação de um cadastro reserva (CR).

Para os candidatos que possuem conclusão do ensino fundamental, há oportunidades nas seguintes funções:

motorista N1 – educação – com exigência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “C” (1 vaga), motorista N1 – assistência social – com CNH na categoria “C” (1 vaga), e motorista N2 – educação – com CNH na categoria “D” ou “E” (2 vagas). Os salários oferecidos são de R$ 2.663,48 para a categoria N1 e R$ 3.264,26 para a categoria N2.

Para aqueles com ensino médio completo e/ou curso técnico, as opções incluem os seguintes cargos:

agente comunitário de saúde (105 vagas), agente de combate a endemias (38 vagas), auxiliar técnico administrativo (10 vagas), cuidador social (2 vagas), monitor I (165 vagas),

monitor de transporte escolar (5 vagas), orientador social (2 vagas), técnico de saúde bucal (1 vaga), técnico em laboratório de análises clínicas (1 vaga), técnico em informática (1 vaga) e técnico de multimeios didáticos (1 vaga). Os salários para essas posições variam de R$ 1.766,09 a R$ 3.514,50. Já para candidatos com formação superior, há vagas nas áreas de: nutrição (2 vagas), terapia ocupacional (3 vagas), análise de tecnologia da informação (CR), serviço social (1 vaga), fisioterapia (2 vagas), fonoaudiologia (6 vagas), psicologia (3 vagas),

advocacia (1 vaga), além de 25 vagas para professores e uma vaga para profissionais de medicina nas especialidades de anestesiologia (1 vaga), mastologia (1 vaga), neurologia (1 vaga), pediatria (1 vaga) e psiquiatria (1 vaga). Os salários oferecidos para essas posições variam entre R$ 3.085,12 e R$ 6.888,02.

Provas

O concurso vai contar com as seguintes provas:

Prova Objetiva: A prova objetiva será o primeiro passo do processo seletivo e será aplicada a todos os candidatos. Ela terá um caráter eliminatório e classificatório, sendo fundamental para a avaliação dos conhecimentos e habilidades dos participantes em relação aos conteúdos programáticos estabelecidos para cada cargo. Os detalhes sobre a data, local e horários da prova objetiva serão disponibilizados no edital de convocação, a ser publicado posteriormente.

Prova Prática: A prova prática será específica para os candidatos que concorrem aos cargos de motorista. Esta etapa tem o objetivo de avaliar as habilidades práticas necessárias para desempenhar as funções relacionadas à condução de veículos. Os candidatos que se enquadram nessa categoria deverão demonstrar seu domínio prático das tarefas relacionadas à condução de acordo com os critérios estabelecidos.

Prova de Títulos: A prova de títulos é uma etapa classificatória destinada aos candidatos com formação de nível superior. Neste caso, os candidatos poderão apresentar documentos que comprovem sua formação acadêmica, cursos complementares, especializações e outras qualificações relevantes para o cargo. A pontuação obtida nesta fase contribuirá para a classificação final dos candidatos.

Veja aqui como se inscrever