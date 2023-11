Com salários de R$ 8,8 mil, Concurso abre inscrições para mais de 1.400 vagas

Concurso abre vagas para vários cargos

São 1.492 vagas de concurso. As chances são para vários cargos. Ficou interessado? Saiba que os salários são atrativos e ultrapassam R$ 8 mil.

Veja a seguir todos os detalhes.

Concurso Público em Horizonte (CE): Confira Todas as 1.492 Vagas Ofertadas

Se você está em busca de uma oportunidade no serviço público, o concurso em Horizonte, Ceará, pode ser a sua chance! São 1.492 vagas disponíveis, sendo 374 para contratação imediata e 1.118 para formação de cadastro reserva. Abaixo, detalhamos todas as vagas disponíveis nos três editais:

Edital nº 01/2023: 1.432 Vagas

Ensino Fundamental: Auxiliar de Serviços Gerais (48 vagas + 144 CR) Bombeiro Hidráulico (3 + 9 CR) Guarda Patrimonial (20 + 60 CR) Motorista (15 + 45 CR) Operador de Máquinas Pesadas (2 + 6 CR) Pedreiro Armador (3 + 9 CR)

Ensino Médio e/ou Curso Técnico: Assistente de Apoio à Inclusão (25 + 75 CR) Assistente de Sala de Educação Infantil (25 + 75 CR) Agente de Administração (27 + 81 CR) Técnico em Saúde Bucal (6 + 18 CR) Fiscal de Obras e Posturas (1 + 3 CR) Fiscal de Vigilância Sanitária (2 + 6 CR) Monitor de Transporte Escolar (5 + 15 CR) Eletricista (3 + 9 CR) Secretário Escolar (4 + 12 CR) Técnico Edificações (1 + 3 CR) Técnico em Enfermagem (24 + 72 CR) Técnico em Informática (4 + 12 CR) Técnico em Agrimensura (1 + 3 CR)

Formação Superior: Administrador (1 + 3 CR) Arquiteto (1 + 3 CR) Assistente Social (6 + 18 CR) Analista da Receita Municipal (1 + 3 CR) Analista de Sistemas (1 + 3 CR) Auditor Fiscal (1 + 3 CR) Auditor de Controle Interno (1 + 3 CR) Biólogo (1 + 3 CR) Cirurgião Dentista (3 + 9 CR) Desenvolvedor de Software (1 + 3 CR) Educador Físico (3 + 9 CR) Enfermeiro (12 + 36 CR) Engenheiro Ambiental (1 + 3 CR) Engenheiro Civil (1 + 3 CR) Engenheiro Mecânico (1 + 3 CR) Fisioterapeuta (3 + 9 CR) Fonoaudiólogo (1 + 3 CR)



Geógrafo (1 + 3 CR) Geólogo (1 + 3 CR) Nutricionista (1 + 3 CR) Psicólogo (3 + 9 CR) Terapeuta Ocupacional (1 + 3 CR) Psicomotricista (1 + 3 CR) Psicopedagogo (2 + 6 CR) Intérprete de Libras (2 + 6 CR) Professores (50 + 146 CR) Médicos em Diversas Especialidades (39 + 117 CR)





Edital nº 02/2023: 52 Vagas de concurso para Ensino Médio

Agente de Trânsito (5 + 15 CR)

Guarda Municipal (8 + 24 CR)

Edital nº 03/2023: 8 Vagas para Formação Superior em Direito

Procurador do Município (1 + 3 CR)

Advogado (1 + 3 CR)

Não perca essa oportunidade! As inscrições vão até 20 de dezembro de 2023.

Inscrições e Provas do concurso

Se você está considerando participar do concurso em Horizonte (CE), é importante ficar atento aos prazos e processos de inscrição e realização das provas. Aqui está o passo a passo para garantir sua participação:

Inscrições Online até 20 de Dezembro de 2023

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Consulpam, organizador do concurso.

Os links específicos para inscrição variam de acordo com a área desejada: agente de trânsito e guarda municipal; procurador do município e advogado; e demais cargos.

Taxa de Participação e Pagamento

Após concluir o cadastro, o candidato deve imprimir o boleto bancário referente à taxa de participação. As taxas variam de R$ 70 a R$ 175, conforme o cargo escolhido. O pagamento deve ser efetuado até a data limite do prazo, observando o horário de funcionamento do banco.

Prova Objetiva do concurso

Antes de mais nada, os inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva de múltipla escolha.

Vale lembrar que as datas previstas para a realização das provas são:

25 de fevereiro (Edital nº 01/2023), 3 de março (Edital nº 02/2023) e 10 de março (Edital nº 01/2023).

A prova é de caráter eliminatório e classificatório, sendo uma etapa crucial para o processo seletivo.

Não Deixe para a Última Hora

Garanta sua participação seguindo rigorosamente os prazos estabelecidos para inscrições e pagamento da taxa. Além disso, prepare-se adequadamente para a prova objetiva, pois ela será determinante para o seu sucesso no concurso.

Como estudar para este concurso

É fundamental adotar estratégias eficazes de estudo para maximizar o aprendizado. Comece organizando um cronograma realista, dividindo suas sessões de estudo em blocos gerenciáveis. Estabeleça metas específicas para cada sessão para manter o foco e monitorar seu progresso.

Escolha um ambiente de estudo tranquilo e bem organizado, garantindo que seja livre de distrações. Cuidar da sua saúde física e mental é crucial; mantenha uma boa alimentação, durma adequadamente e incorpore atividades físicas à sua rotina.

Utilize materiais de estudo de qualidade, como livros didáticos, recursos online e anotações. Experimente diversas técnicas de memorização, como mapas mentais e flashcards, e revise regularmente para fortalecer a retenção.

Aplique o que aprendeu por meio de exercícios práticos e problemas, e diversifique suas atividades de estudo para manter o interesse. Faça pausas estratégicas durante as sessões para manter o foco e a eficiência.