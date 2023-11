Com vagas para NÍVEL MÉDIO, concurso anuncia oportunidades imediatas e cadastro reserva

As vagas do concurso de nível médio são para dois cargos

O concurso anuncia chances para provimento imediato e formação de cadastro reserva. Neste último, os aprovados são chamados a depender da necessidade do órgão.

Oportunidades Imperdíveis no Edital Porto Alegre para Nível Médio

Se você está em busca de oportunidades no serviço público e tem ensino médio completo, o Edital Porto Alegre traz duas excelentes opções:

Assistente Administrativo: Vagas: 1 + Cadastro Reserva Salário: R$ 1.565,62 (30 horas)

Auxiliar em Saúde Bucal: Vagas: 1 + Cadastro Reserva Salário: R$ 1.565,62 (30 horas)



Requisitos do concurso

Para Assistente Administrativo: Basta ter concluído o ensino médio.

Para Auxiliar em Saúde Bucal: Além do ensino médio, é necessário ter o curso de Auxiliar em Saúde Bucal e registro profissional no Conselho Regional de Odontologia (CRO/RS).

O que você fará neste concurso



Assistente Administrativo: Lidará com a interpretação e aplicação de leis e normas administrativas. Redigirá e digitará documentos administrativos. Cuidará da aquisição, guarda e distribuição de material. Atenderá ao público, interno e externo.

Auxiliar em Saúde Bucal: Auxiliará em tratamentos odontológicos, sempre supervisionado por profissionais qualificados.



Etapas

Duração: 4 horas

4 horas Questões: 60 de múltipla escolha, com cinco alternativas.

60 de múltipla escolha, com cinco alternativas. Avaliação: Escala de 0 a 100 pontos.

Escala de 0 a 100 pontos. Habilitação: 50 pontos ou mais garantem a habilitação.

Prepare-se para brilhar nas provas e conquistar seu lugar no serviço público! Este é o seu momento no Edital Porto Alegre. Não deixe essa oportunidade passar.

Como se inscrever

Os interessados deste concurso deverão se inscrever no site da Fundação La Salle, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 18 de dezembro, sendo necessário, também, pagar uma taxa no valor de R$ 94,50.

Os candidatos serão avaliados através de uma prova objetiva, agendada para o dia 03 de março de 2024.

Como se preparar

Preparar-se para um concurso pode ser desafiador, mas com uma abordagem estratégica e foco, você pode aumentar suas chances de sucesso. Aqui estão algumas dicas práticas para guiar seus estudos. Vale lembrar que as dicas dependem de cada candidato, cabendo a voce, por exemplo, estabelecer quais que funcionam para o seu processo:

Entenda o Edital: Leia atentamente o edital para compreender o que será cobrado na prova. Conheça os tópicos, o formato das questões e os critérios de avaliação.

Crie um Cronograma: Organize seu tempo de estudo em um cronograma realista. Estabeleça metas diárias ou semanais para cobrir todos os tópicos necessários.

Priorize os Tópicos: Identifique os temas mais importantes e dê ênfase a eles. Analise provas anteriores para entender quais áreas merecem mais atenção.

Material de Estudo de Qualidade: Utilize materiais confiáveis, como livros, apostilas e recursos online. Videoaulas e plataformas especializadas podem enriquecer seus estudos.

Simulados: Pratique com simulados para se familiarizar com o estilo da prova, gerenciar melhor o tempo e identificar áreas de melhoria.

Revise Constantemente: Faça revisões regulares para consolidar o conhecimento. Isso ajuda a reforçar o aprendizado ao longo do tempo.

Grupos de Estudo: Participe de grupos de estudo, compartilhando conhecimentos e discutindo tópicos com outros candidatos. O aprendizado colaborativo é valioso.

Cuide da Saúde Mental: Equilibre os estudos com momentos de descanso. Uma mente saudável contribui para um desempenho consistente.

Acompanhe Notícias Atuais: Esteja atualizado sobre acontecimentos relevantes para a área do concurso. Isso pode ser útil nas questões específicas.

Consulta a Profissionais: Busque orientação de profissionais ou ex-candidatos bem-sucedidos. Suas experiências podem oferecer insights valiosos.

Persistência e Resiliência: A jornada de preparação para concursos pode ter desafios. Seja persistente, aprenda com os obstáculos e ajuste sua abordagem conforme necessário.

Lembre-se, consistência e qualidade nos estudos são fundamentais. Boa sorte na sua preparação!