Tele Comandantes de Washington fizeram um grande movimento na defesa, demitindo o coordenador defensivo Jack Del Rio e treinador de defesas Brent Vieselmeyer após a derrota por 45-10 para o Dallas Cowboys no dia de Ação de Graças. Treinador principal Rony Rivera anunciou a decisão na manhã de sexta-feira e, de acordo com a NFL Media, ele assumirá as funções defensivas.

O Comandantes tem lutado na defesa nesta temporada, ficando em 29º lugar em jardas permitidas e em último lugar em passes permitidos para touchdowns. Isso foi destacado na derrota para os Cowboys, onde Dak Prescott completou 22 de 32 passes para 331 jardas e quatro touchdowns sem levar sack.

O desempenho da equipe tem sido inconsistente desde Do Rioprimeira temporada em Washington, onde se classificou entre os cinco primeiros na maioria das categorias defensivas. No entanto, desde então, eles regrediram e têm estado rotineiramente entre os cinco últimos e os terceiros últimos lugares da liga.

Após a equipe ter negociado ambos Montez Suor e Perseguição Jovem no prazo, Washington não foi capaz de gerar muita pressão nas últimas semanas, colocando ainda mais peso em uma defesa claramente superada. Eles não se mostraram à altura da tarefa e a equipe aparentemente sente que a culpa é do coordenador e do técnico do cargo.

Comandantes querem avançar

Rivera expressou a sua gratidão a Del Rio e Vieselmeyer pelas suas contribuições para a equipa, mas reconheceu que era necessário fazer mudanças. “Agradecemos Jack e Brent por tudo o que fizeram pela nossa organização, mas temos que tomar decisões que acreditamos serem do melhor interesse do nosso time de futebol no futuro”, disse ele.

A decisão de disparar Del Rio e Vieselmeyer é uma indicação clara de que os Comandantes não estão satisfeitos com o seu desempenho actual e estão dispostos a fazer mudanças para melhorar. Também levanta questões sobre o futuro da comissão técnica e do front office, com o novo proprietário Josh Harris e seus parceiros potencialmente procurando uma equipe totalmente nova em janeiro.

No geral, fica claro que os Comandantes têm muito trabalho pela frente se quiserem melhorar o seu desempenho defensivo. A decisão de demitir Del Rio e Vieselmeyer pode ser apenas o começo de uma mudança maior dentro da organização.