COMEÇOU! Governo deu início ao Novo Minha Casa, Minha Vida; veja como se inscrever

O Governo Federal brasileiro deu início a uma nova etapa na busca pela melhoria habitacional dos cidadãos brasileiros. A iniciativa, com o nome de “Minha Casa Minha Vida“, foi anunciada em uma cerimônia solene no Palácio do Planalto. A presidência da República, em colaboração com o Ministério das Cidades, está liderando a implementação deste inovador programa.

Anúncio do Programa

Em 22 de novembro de 2023, o Governo Federal anunciou a primeira Seleção de Propostas para o Novo “Minha Casa Minha Vida”, direcionada à Faixa 1 (FAR), para famílias com renda de até 2 salários-mínimos (ou R$ 2.640,00 em valores atuais). O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro das Cidades, Jader Filho, ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e o presidente da Caixa, Carlos Vieira, estiveram presentes no evento.

Seleção de Propostas

O processo selecionou 187,5 mil novas unidades habitacionais do “Minha Casa Minha Vida” para as famílias da Faixa 1. São mais de 1.200 empreendimentos que beneficiarão 560 municípios em todo o Brasil. Do total, 184 mil unidades são destinadas a famílias integrantes dos cadastros habitacionais, em todos os estados brasileiros.

Destino das Unidades

As restantes 3 mil unidades serão destinadas a famílias que perderam o seu único imóvel devido a emergências ou estado de calamidade pública, ou pela realização de obras públicas federais, nos estados do AC, AM, PE, RS e SP.

Aumento do Número de Unidades

Inicialmente, a meta de construção de moradias com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) era de 130 mil unidades habitacionais. No entanto, devido ao grande volume de propostas recebidas, estão sendo selecionadas 187,5 mil.



Novas Regras de Seleção

As propostas, recebidas pela Caixa em 2023 e selecionadas pelo Ministério das Cidades, atenderam às novas regras estabelecidas após a retomada do “Minha Casa Minha Vida“. Critérios como proximidade dos centros urbanos, melhorias nas especificações dos imóveis, infraestrutura de qualidade, varanda, salas para biblioteca, entre outros, foram considerados.

Prêmio Minha Casa Minha Vida

Junto com o anúncio das unidades habitacionais, o Ministério das Cidades anunciou a realização do Prêmio “Minha Casa Minha Vida”, com o objetivo de reconhecer e valorizar as melhores práticas para habitação de interesse social realizadas no âmbito do programa.

Categorias do Prêmio

A premiação contemplará empreendimentos inovadores e de excelência, incentivando o aprimoramento da qualidade das habitações sociais. A comissão julgadora, composta por representantes da sociedade civil, avaliará os projetos em sete categorias distintas, desde qualidade urbanística até financiamento para sustentabilidade.

Parceria com a Academia Brasileira de Letras

Durante a cerimônia, foi assinado um protocolo de intenções entre o Ministério das Cidades e a Academia Brasileira de Letras (ABL) com o objetivo de constituir um acervo de títulos literários, provenientes de doações recebidas pela ABL e outros parceiros públicos e privados, para serem utilizados na implementação de salas de biblioteca ou leitura nos empreendimentos do “Minha Casa Minha Vida“.

Foco na Cultura

A iniciativa tem como objetivo promover o acesso à cultura dos beneficiários do Programa “Minha Casa Minha Vida”, através da implementação das salas de biblioteca, além de providenciar logística para retirada, transporte e distribuição dos títulos disponibilizados pela Academia.

Compromisso com o Desenvolvimento Nacional

O objetivo do “Minha Casa Minha Vida” é reforçar o compromisso do programa com o desenvolvimento nacional, valorizando a produção arquitetônica e urbanística do Brasil e proporcionando melhores condições de vida para as famílias que mais necessitam do apoio estatal.

O lançamento do Novo “Minha Casa Minha Vida” marca o início de uma nova era na busca pelo direito à moradia dos brasileiros. Com a implementação deste programa, o governo federal reafirma seu compromisso em garantir moradias dignas para todos, especialmente para as famílias de baixa renda. Agora, resta aguardar e ver como essa iniciativa impactará a vida dos brasileiros nos próximos anos.