Comentário não filtrado e explícito de Bella Twins sobre o romance de Taylor Swift e Travis Kelce

euAmor e romance costumam ser o assunto da cidade, especialmente quando envolvem celebridades importantes.

Recentemente as Bella Twins Nikki e Brie Garciaconhecidos por seu legado na WWE, compartilharam algumas opiniões explícitas sobre a vida amorosa da sensação pop Taylor Swift e Estrela da NFLTravis Kelce.

A versão R de Brie Garcia sobre Tayvis

Em um Vídeo do TikTok para Correio diárioas Bella Twins não hesitaram ao discutir o relacionamento de Travis Kelce com Taylor Swift.

O antigo Lutadores da WWEagora identificado individualmente como Nikki e Brie Garciaforam direto ao assunto, expressando sua opinião sobre a dinâmica íntima do casal.

Nikki Bela afirmou com segurança, “Ela está tão apaixonada. É porque ela finalmente tem um homem de verdade, como ele a agarra e a joga por aí, como uma garota, sim.”

A conversa explícita tomou um rumo quando Brie Bella esclarecido, “Bem, tenho certeza que ele a joga no quarto. Quero dizer, vamos lá.”

O Bella Gêmeas elogiado Travis Kelceo tight end do Kansas City Chiefs, por ser o tipo de homem Taylor Swift precisa.

De acordo com eles, de Swift energia forte requer um parceiro que possa igualá-la, e eles acreditam Kelce Se encaixa na conta.

No entanto, nem todos partilham da mesma visão.

A vista co-apresentador Joy Behar sugeriu que Rápido deveria buscar mais em sua escolha de parceiro, referenciando tweets ressurgidos de Kelce quando ele era 22.

Em resposta, Travis Kelce reconheceu o uso Twitter como um diário no passado, expressando constrangimento no podcast New Heights e tentando excluir esses tweets desde que ingressou na NFL em 2013.

Apesar da polêmica nas redes sociais, Taylor Swift e Travis Kelce o relacionamento parece estar prosperando.

O casal revelou publicamente seu romance em Setembroapoiando-se mutuamente participando de jogos e concertos.

Taylor e Travis planejam passar o Natal juntos

Num relatório relacionado, fontes revelam que Rápido e Kelce’s o amor é ‘ficando muito sério’ com planos de passar as férias juntos.

Embora eles fiquem separados por Ação de graças devido a de Swift compromissos turísticos, eles têm planos detalhados para Natal e a Ano Novo.

Travis Kelce até começou Natal compras com surpresas especiais na loja, segundo a mesma fonte.

Também foi dito que o casal está coordenando seus horários para minimizar o tempo de separação.

Rápidoatualmente no Perna sul-americana de sua Eras Tour, e Kelceem meio ao NFL temporada, estão planejando seu tempo juntos meticulosamente.