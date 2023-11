Cometeu uma INFRAÇÃO DE TRÂNSITO? Saiba o que fazer

Seja por descuido ou por uma conduta inadequada ao dirigir, cometer uma infração de trânsito e receber uma penalidade nunca é algo positivo para o motorista. Além dos pontos na habilitação e da obrigação financeira, há também uma preocupação com os passos para impugnar a infração junto ao órgão fiscalizador.

Por outro lado, a fiscalização se torna necessária precisamente para prevenir comportamentos que ponham em perigo a segurança nas vias. Apesar disso, após a autenticação, há um período de espera até que, após a infração de trânsito, a penalidade seja registrada no sistema.

O que diz a lei sobre a infração de trânsito e suas consequências

O CTB (Código de Trânsito Brasileiro) é o conjunto de diretrizes que orienta os condutores sobre as condutas envolvidas no tráfego, cada uma sujeita a uma jurisdição específica. É crucial destacar que a imposição de uma penalidade pode ocorrer de várias maneiras, seja por meio de radares, agentes de trânsito ou métodos de fiscalização, mantendo a deliberação inalterada.

No entanto, cada abordagem envolve procedimentos específicos no processo de autuação do infrator. Dessa forma, a autuação sobre a infração de trânsito ocorre quando um agente flagra a irregularidade, seja no veículo ou no comportamento do condutor. Nesse cenário, o condutor recebe o documento de autenticação.

A partir desse ponto, a autuação pode se converter em penalidade se o condutor não apresentar recurso junto aos órgãos competentes. Quando a penalidade é notificada, não há outra alternativa a não ser efetuar o pagamento da deliberação. Além disso, o acúmulo de pontos decorrentes de infrações pode levar à suspensão ou perda definitiva da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Recursos que se impõem contra a infração

Caso o condutor esteja convicto de que não cometeu a infração, ele tem a opção de apresentar recurso, contanto que consiga fundamentar sua defesa. Em caso de êxito, não será necessário efetuar o pagamento da penalidade, eliminando também a pontuação na CNH. Em resumo, o condutor dispõe de um prazo de até 30 dias após a autuação para formalizar o recurso.



Assim, é válido recordar que a autuação constitui o primeiro estágio antes da infração se transformar em uma penalidade e, consequentemente, ser registrada no sistema. Nesse procedimento, pode levar até 30 dias para que a penalidade esteja disponível para consulta, sendo o prazo máximo para o condutor que está contestando.

A notificação da infração pode ser no formato impresso, bem como no digital

O condutor tem a opção de escolher receber as comunicações ou penalidades do Detran em seu endereço, ou de maneira eletrônica, por meio da Carteira Digital de Trânsito. No último cenário, o tempo de notificação é reduzido. No caso da notificação impressa, o prazo depende dos Correios, mas a penalidade precisa ser despachada dentro de um mês, mesmo que a entrega ocorra em um período maior.

Quando acontece a suspensão da carteira de motorista

As infrações de trânsito possuem diferentes graus, de acordo com sua gravidade. São classificadas da seguinte forma:

Leve – São computados 3 pontos na carteira;

Média – São computados 4 pontos na carteira;

Grave – São computados 5 pontos na carteira;

Gravíssima – São computados 7 pontos na carteira;

A suspensão da carteira ocorre com base na soma dos pontos, em um período de um ano.

40 pontos – para condutores sem nenhuma infração gravíssima (nos últimos 12 meses);

30 pontos – para condutores com apenas uma infração gravíssima (nos últimos 12 meses);

Ou condutores com duas, ou mais infrações gravíssimas terão a suspensão do documento com 20 pontos.