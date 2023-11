A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados avança em uma importante proposta que pode impactar a forma como os contribuintes brasileiros podem apoiar entidades beneficentes das áreas de educação, saúde e assistência social, considerando a declaração do Imposto de Renda.

Comissão aprova projeto que viabiliza dedução no IMPOSTO DE RENDA por doações diretas a entidades beneficentes

Confira os detalhes dessa iniciativa que visa permitir a dedução no Imposto de Renda por doações diretas. Assim, eliminando a necessidade de intermediação por fundos federais, estaduais ou municipais.

Maior acessibilidade às doações beneficentes

A proposta que ganhou a aprovação da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados se refere ao Projeto de Lei Complementar (PLP) 19/22, originalmente apresentado pelo ex-deputado Paulo Eduardo Martins (PR) e que agora recebeu um substitutivo do deputado Léo Prates (PDT-BA).

Em suma, a intenção por trás deste projeto é permitir que os contribuintes possam deduzir, no Imposto de Renda anual, o valor das doações feitas diretamente a entidades beneficentes das áreas de educação, saúde e assistência social.

Uma mudança necessária na legislação tributária

A legislação tributária brasileira já prevê a possibilidade de deduzir doações em benefício de entidades beneficentes no Imposto de Renda. Porém, a forma como isso é feito atualmente envolve a intermediação de fundos federais, estaduais, distritais ou municipais.

Desse modo, isso tem limitado a capacidade das entidades beneficentes de receberem doações diretas dos contribuintes. Muitos dos quais optam por fazer doações apenas no momento da declaração do Imposto de Renda, como destacou o relator, deputado Leo Prates.



Um novo limite para doações

Resumindo, como parte da aprovação do projeto, ficou decidido que as doações diretamente a essas entidades poderão ser deduzidas no Imposto de Renda. Considerando o limite de 12% do valor devido pelo contribuinte no ano.

Dessa forma, essa limitação visa equilibrar a possibilidade de dedução com as demais obrigações fiscais. Assim, garantindo que a medida seja justa tanto para os contribuintes quanto para as entidades beneficiárias.

Desburocratização e acesso facilitado às entidades beneficentes

O principal destaque do projeto aprovado é a eliminação da necessidade de intermediação por fundos governamentais na realização de doações beneficentes. Dessa maneira, com a mudança proposta, as entidades que detêm o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) poderão receber doações diretamente dos contribuintes, sem a burocracia dos repasses via fundos públicos.

Próximos passos da proposta

Apesar da aprovação na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, o projeto ainda precisa passar por duas comissões adicionais: a de Finanças e Tributação e a de Constituição e Justiça e de Cidadania. Posteriormente, será submetido ao Plenário da Câmara para votação final. Esses passos são essenciais para garantir que a iniciativa se torne uma lei e comece a produzir efeitos práticos.

Um importante avanço

Certamente, a proposta de permitir a dedução no Imposto de Renda por doações diretas a entidades beneficentes representa um avanço significativo no apoio a causas sociais no Brasil. Além disso, desburocratiza o processo, facilitando o acesso às entidades que desempenham um papel vital na educação, saúde e assistência social do país.

Agora, cabe ao Congresso Nacional dar continuidade ao processo legislativo e transformar essa proposta em realidade, possibilitando uma participação mais ativa da sociedade na promoção do bem-estar social.

Deduções e benefícios fiscais

Uma parte essencial do Imposto de Renda são as deduções e benefícios fiscais. Em suma, isso inclui a possibilidade de deduzir despesas com educação, saúde, previdência privada, entre outros, que reduzem a base de cálculo do imposto.

Além disso, há benefícios fiscais para determinados investimentos, como incentivo à cultura, esporte e inovação, que permitem ao contribuinte direcionar parte de seu imposto para apoiar projetos específicos. Portanto, manter-se informado e buscar orientação profissional quando necessário são passos importantes para lidar com o Imposto de Renda de forma eficaz.