Comissário da NFL feliz com o romance de Travis Kelce e Taylor Swift: é ótimo para a liga

CCom o romance entre Taylor Swift e Travis Kelce ganhando manchetes em todo o mundo, o comissário da NFL Roger Goodell é o último a dar sua opinião sobre o casal de celebridades.

A dupla está ligada desde setembro e no final daquele mês Swift foi visto no Arrowhead Stadium enquanto os Chiefs enfrentavam o Ursos de Chicago. Swift e Kelce deixaram o estádio juntos após o jogo.

“Eles estão felizes, parecem estar gostando do relacionamento”, Goodell disse na CBS Mornings. “Isso é ótimo por si só.”

“Isso conectou mais fãs de Taylor e mais fãs da NFL. E, de certa forma, para ver que eles têm uma conexão, agora eles têm uma conexão com o nosso jogo e com Taylor.

“Ela é uma artista inacreditável. Obviamente, Travis é um jogador inacreditável.

“Acho ótimo para a liga ter esse tipo de atenção, por isso damos as boas-vindas”.

Desde Swift e Kelce tornaram-se oficiais, houve um aumento no número de espectadores da NFL nas partidas dos Chiefs.

Quando os Chiefs visitaram os Jets, a NBC relatou um grande aumento de cerca de dois milhões no número de visualizações entre as mulheres em comparação com as três transmissões do Sunday Night Football da temporada anterior.

O aumento veio de mulheres entre 18 e 24 anos e maiores de 35 anos.

As “sinais de alerta” do relacionamento de Travis Kelce geram discussão no The ViewParker Johnson

Swift e Kelce no Dia de Ação de Graças

Apesar do romance turbulento, Kelce confirmou que Rápido não estará com ele no jantar de Ação de Graças, pois ela terá um show em São Paulo no dia seguinte.

Kelce porém, já fez planos para o feriado, conforme revelado em seu podcast New Heights.

“Estarei festejando no KFC porque não terei ninguém aqui” Kelce disse.

No entanto, no podcast, o irmão de Travis, Jason, convidou o tight end do Chiefs para ir a sua casa para o jantar de Ação de Graças.

“Se você quiser fazer uma viagem rápida, é bem-vindo em casa, cara.” Jasão disse-lhe. “Teremos bastante comida.”