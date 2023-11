Cash App, como já soa semelhante a dinheiro, é um aplicativo que permite enviar e receber dinheiro entre seus amigos e familiares. No entanto, em alguns acontecimentos infelizes, é possível que você perca seu telefone e agora você está pensando em como pode acessar o Cash App sem um número de telefone ou e-mail. Se for esse o caso, não se preocupe. Neste guia, mostraremos como você pode acessar o Cash App sem um número de telefone ou e-mail.

É possível acessar o Cash App sem número de telefone ou e-mail?

Embora pareça muito difícil acessar sua conta do Cash App sem seu número de telefone ou e-mail, às vezes isso dá errado. No entanto, existem algumas maneiras que podem ser úteis. Esses métodos são especialmente úteis apenas se você perder seu telefone ou se o cartão SIM estiver danificado e você tiver medo de que alguém roube dinheiro de sua conta.

Além disso, é possível que seu telefone esteja danificado ou você não consiga receber sinal nele. Em todos esses casos, é viável encontrar algumas opções que podem ajudá-lo a acessar o Cash App sem número de telefone ou e-mail. Na próxima seção, falaremos sobre como fazer isso. Mas antes disso, você terá que recuperar seu ID de e-mail de alguma forma.

Como acessar o Cash App sem número de telefone ou e-mail 2024

No momento em que escrevemos isto, descobrimos que existem 3 métodos que você pode usar para acessar sua conta Cash App, mesmo sem um número de telefone ou e-mail. No entanto, é obrigatório que você se lembre do seu número de telefone ou e-mail, pois algumas etapas podem exigir isso.

Método 1: redefinir a senha do seu ID de e-mail

O primeiro método é o recomendado porque o ID do e-mail possivelmente não pode fazer nada. Gmail ou Google Mail é o fornecedor de e-mail mais popular em todo o mundo. Estaremos discutindo sobre como recuperar sua conta do Gmail antes que você possa acessar sua conta do Cash App sem um número de telefone ou e-mail. Como resultado, o e-mail é obrigatório. No entanto, sem um telefone, pode ser difícil acessar sua conta do Gmail. Se você estiver achando difícil, siga estas etapas:

Acesse mail.google.com Não abra seu ID de e-mail registrado no Cash App. Em vez disso, abra seu ID de e-mail de recuperação. Agora, em uma nova aba, faça login no seu e-mail cadastrado e, caso solicite alguma coisa, digite o ID do e-mail de recuperação para que você possa entrar facilmente. Agora que seu ID de e-mail está pronto para uso, seu problema está praticamente resolvido.

Continue acompanhando para acessar sua conta Cash App sem número de telefone.

Método 2: acessar o aplicativo Cash usando o nome de usuário

O Cash App funciona com a ajuda de um nome de usuário. Isso significa que, para cada usuário único, há um nome de usuário atribuído, que você pode personalizar posteriormente. Se você lembrar seu nome de usuário e senha, poderá acessar novamente sua conta Cash App sem problemas. Se você não conhece esse método, siga estas etapas:

No seu telefone ou tablet, abra o Cash App. Agora, clique no Esqueceu sua senha fornecido na tela de login. Agora, insira seu nome de usuário do Cash App e clique no botão Próximo botão. Continue seguindo as instruções na tela. Você receberá um e-mail de redefinição de senha em seu e-mail registrado.

Supondo que você já tenha recuperado seu ID de e-mail, agora você pode fazer login em sua conta Cash App e acessá-lo. Esta é a maneira mais fácil e direta porque incorpora apenas seu ID de usuário ou nome de usuário. No entanto, se você não conseguiu recuperar seu ID de e-mail, o próximo método poderá ajudá-lo.

O próximo método envolve entrar em contato com o suporte ao cliente do Cash App. Neste método, você terá que fornecer todos os detalhes de suporte, e eles o ajudarão a acessar sua conta do Cash App sem um número de telefone ou ID de e-mail.

Antes de começar, recomendamos que você leve consigo seus comprovantes de identidade, número de seguro social e dados de conta bancária. Quando terminar, siga estas etapas:

Abra o aplicativo Cash em seu smartphone. Você também pode visitar o site oficial porque ele não exige seu ID de usuário. Agora, no aplicativo ou no site, vá até a Seção de Suporte e registre uma solicitação de suporte preenchendo o formulário. Esse formulário conterá seu e-mail e número de telefone cadastrados, e você também pode inserir seu e-mail e número de telefone alternativos, caso deseje alterar. Explique sua situação de maneira convincente, como se seu telefone fosse perdido e você fosse uma pessoa genuína, escreva tudo sobre a perda de seu telefone e aqui estão os detalhes do comprovante de identidade e o SSN. Se solicitado, forneça detalhes adicionais.

Em geral, o suporte do Cash App leva cerca de 8 horas para entrar em contato com você. Porém, se o prazo tiver passado, você pode esperar mais 1 dia e entrar em contato novamente. Até então, você pode entrar em contato com sua operadora para emitir um novo cartão SIM e obter OTP para começar com o Cash App.

