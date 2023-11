Como assistir ao Aberto da França no Firestick em 2024 GRATUITAMENTE

Muitas pessoas estão entusiasmadas com o Aberto da França. No entanto, o mesmo entusiasmo não pode ser percebido entre os proprietários do Amazon Firestick porque eles não têm certeza se podem assistir ou não. Se você é um desses usuários, não se preocupe. Neste guia, mostraremos como você pode assistir e aproveitar o Aberto da França deste ano no FireStick.

Visão geral do Aberto da França no FireStick

O Grand Slam do Aberto da França de 2023 está programado para ser realizado este ano. Embora as datas ainda não tenham sido anunciadas, os proprietários de Smart TV estão felizes porque será moleza para eles assisti-la. No entanto, os proprietários do FireStick estão preocupados porque o mesmo não pode ser dito deles. No entanto, existem algumas maneiras pelas quais até mesmo os usuários do FireStick podem assistir ao Aberto da França em suas Fire TVs ou FireStick. Mas isso requer um pouco de esforço que tornará isso possível.

Como assistir ao Aberto da França no Firestick 2024

Olha, se você está disposto a gastar alguns dólares, o que com certeza deveria fazer, então existem algumas opções para você assistir ao Aberto da França no Firestick em 2023. Aqui estão as opções:

1. Pavão TV

Peacock TV é a escolha padrão para a maioria dos usuários que gostam de esportes, e o Aberto da França não é diferente. Além disso, a Peacock TV é a melhor escolha para aplicativos da NBC e transmite o Aberto da França perfeitamente. Também existe uma opção de teste gratuito caso você não queira gastar dinheiro. No entanto, se você fizer isso, certifique-se de cancelar a assinatura, pois ela começará a cobrar dinheiro.

PeacockTV é a assinatura mais barata que você pode obter, que custará apenas US$ 11,99 por ano. Caso você queira adquirir uma assinatura anual, ela custará apenas $ 119. Dessa forma, é mais barato do que todos os principais provedores de serviços de streaming digital.

2.fuboTV

Depois da Peacock TV, a fuboTV é a próxima quando os usuários desejam assistir ao Aberto da França em seu FireStick ou Fire TV. FuboTV é confortavelmente compatível com FireStick e também não custa muito. Se você está procurando uma opção acessível e quer assistir ao Aberto da França no FireStick, você definitivamente deveria dar uma olhada na fuboTV. Semelhante ao Peacock TV, o fuboTV também oferece um teste gratuito, que você pode usar e cancelar antes de terminar. Dessa forma, a fuboTV não cobrará um centavo e você poderá usar a fuboTV para assistir ao Aberto da França.

Se você deseja obter uma assinatura da fuboTV, ela custará US$ 32,99 e a assinatura Pro custará US$ 74,99. Todos os benefícios estão disponíveis no plano de US$ 32,99 e alguns recursos como gravação DVR estão disponíveis no pacote profissional. Confira nosso guia para ativar o FuboTV.

3. SlingTV

Se nem FuboTV nem Peacock TV são sua façanha, a Sling TV está lá para lhe fornecer uma excelente opção para transmitir e assistir ao Aberto da França no seu Firestick e também no Fire TV. Embora a SlingTV ofereça muitas opções de esportes, você também tem a opção de escolher entre outros canais complementares pagando mais alguns dólares.

Se você quiser adquirir uma assinatura do SlingTV, ela custará US$ 40 por mês. Curiosamente, durante os primeiros três meses, você poderá obtê-lo por apenas US$ 20.

4. YouTube TV

Se você quer muito mais do que simplesmente assistir ao Aberto da França, escolher uma assinatura do YouTube TV é a melhor coisa que você pode fazer. Você tem muitas opções com o YouTube TV, desde filmes e programas originais clássicos até todos os locais, além de complementos. Além disso, você obtém a liberdade de transmitir em várias plataformas ao mesmo tempo. No entanto, a única desvantagem do YouTube TV é que, se você estiver fora dos EUA, não poderá usá-lo. Além disso, usar uma VPN será inútil nesse caso.

5. Direc TV

Se você conhece redes móveis, deve ter ouvido falar da AT&T. Recentemente, a AT&T assumiu o controle da DirecTV e converteu a rede de TV a cabo mais querida na plataforma de streaming digital. Agora, a mudança mais interessante vista até agora é a capacidade de transmitir esportes como o Aberto da França e outros canais de esportes de tênis.

Semelhante a outros serviços de streaming digital, a DirecTV custa cerca de US$ 79,99 por mês. Você também tem a opção de adquirir uma assinatura anual com isenção de 1 mês de cobrança.

Como assistir ao Aberto da França no Firestick gratuitamente?

Se você não está com vontade de gastar nem um pouco para assistir ao Aberto da França no seu FireStick de graça, também existem algumas maneiras. Porém, para declaração, esses métodos são considerados ilegais por muitos e às vezes podem não funcionar corretamente.

Use Kodi no FireStick

O método mais fácil de assistir ao Aberto da França no Firestick gratuitamente é instalar o Kodi no Firestick. Instalá-lo é um processo demorado e demorado. Se você já instalou o Kodi no seu Firestick, você pode instalar o complemento Kodi no seu FireStick e começar a desfrutar de streaming gratuito.

Usando IPTV

O próximo método é simples de usar e muitas pessoas o utilizam com frequência. Este serviço é conhecido como IPTV. Você pode aprender mais sobre os serviços de IPTV aqui. No entanto, lembre-se de que usar IPTV custa um pouco, mas irá mantê-lo entretido durante todo o ano.

Método mais simples para assistir ao Aberto da França no FireStick

O método mais simples no FireStick é usar um serviço VPN e acessar o ITV HD. Este é um canal totalmente aberto, mesmo no seu Firestick ou Fire TV. No entanto, a única limitação é que você precisará de uma VPN porque ela não está disponível para uso em todos os lugares.

Portanto, se você decidiu usar o método mais simples, confira os melhores serviços VPN gratuitos e vá para https://itv.com/hub/itv site em seu navegador Fire TV. Agora você está pronto para transmitir e assistir ao Aberto da França facilmente.

