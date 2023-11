Como assistir e ouvir o podcast de Joe Rogan sem Spotify

Nos últimos anos, a Joe Rogan Experience tornou-se um fenômeno cultural e, para os entusiastas de programas de TV, tornou-se uma sensação. The Joe Rogan Experience é basicamente um talk show. No entanto, os tópicos abordados por Joe Rogan estão longe de ser básicos. As discussões consistem em cientistas, autores, atores e políticos inteligentes. No entanto, os usuários têm se perguntado regularmente se podem ouvir ou assistir ao podcast de Joe Rogan sem o Spotify.

Como ouvir o podcast de Joe Rogan sem Spotify 2024

Com o recente acordo de exclusividade do Spotify, os fãs podem estar se perguntando como continuar aproveitando o show sem assinar a plataforma. Este artigo explora métodos alternativos que permitem acessar e aproveitar a experiência Joe Rogan sem depender do Spotify.

Dito isso, aqui estão algumas opções disponíveis que podem ajudá-lo a continuar aproveitando seu podcast favorito do Joe Rogan Experience sem problemas.

Método 1: assistir no YouTube

O canal oficial de Joe Rogan no YouTube oferece um dos métodos mais fáceis e populares para assistir ou ouvir a experiência Joe Rogan sem depender do Spotify. Com milhões de assinantes, o canal oferece uma vasta biblioteca de episódios envolventes de podcast com convidados intrigantes.

Ao se inscrever no canal, você fica atualizado com os episódios mais recentes diretamente no YouTube, gratuitamente. No YouTube, você também tem a liberdade de comentar e interagir com outras pessoas que pensam como você, que responderão rapidamente aos seus comentários. Isso o ajudará a aprimorar a experiência geral de ouvir os podcasts de Joe Rogan.

Curiosidade: O podcast recente com um agente da CIA é um dos melhores que já experimentamos até agora. Para quem não sabe, o nome de seu canal no YouTube é PowerfulJRE, o que parece realmente engraçado. Aqui está o link para ele.

Método 2: use o site de Joe Rogan

A próxima opção para assistir ao podcast de Joe Rogan sem Spotify é usar o site de Joe Rogan. Se preferir acessar o podcast diretamente de sua fonte oficial, visite o site oficial do Joe Rogan Experience.

Este site fácil de usar serve como um centro para tudo relacionado ao podcast, incluindo episódios, informações de convidados e conteúdo adicional. Embora os episódios completos não estejam hospedados no site, ele direciona você para várias plataformas, como o YouTube ou outros serviços de streaming de podcast, onde você pode transmitir os episódios gratuitamente.

Você também pode personalizar sua experiência de visualização, explorar notas do programa e ver cenas de bastidores. Tudo isso contribuirá para ampliar sua compreensão das conversas dele. Aqui está o link para o site de Joe Rogan.

Método 3: usar serviços de terceiros

Se você não está pronto para pagar o Spotify, mas possui assinaturas de outros serviços, existem muitas plataformas de terceiros que você pode usar. Por exemplo, Apple Podcasts, Google Podcasts e Sticher. Esses três serviços oferecem a maior parte dos episódios. Infelizmente, você não consegue encontrar os mais interessantes, pois eles estão escondidos atrás do acesso pago do Spotify. Aqui estão as especificações desses podcasts:

Podcasts da Apple: Como uma das maiores plataformas de podcast, o Apple Podcasts oferece uma vasta biblioteca para descobrir e ouvir a experiência de Joe Rogan.

Como uma das maiores plataformas de podcast, o Apple Podcasts oferece uma vasta biblioteca para descobrir e ouvir a experiência de Joe Rogan. Podcasts do Google: O podcast do Google oferece uma interface fácil de usar e integra-se perfeitamente, assim como seu mecanismo de busca.

O podcast do Google oferece uma interface fácil de usar e integra-se perfeitamente, assim como seu mecanismo de busca. Costurador: Com seu layout simples e recomendações personalizadas, Stitcher é outra excelente opção para os fãs de Joe Rogan.

Com seu layout simples e recomendações personalizadas, Stitcher é outra excelente opção para os fãs de Joe Rogan. Nublado: Esta plataforma se concentra em oferecer uma experiência auditiva superior, tornando-a uma opção perfeita para verdadeiros entusiastas de podcast.

Todas essas são ótimas opções. Tudo que você precisa é apenas explorar. Além disso, para aqueles com alto-falantes inteligentes específicos ou dispositivos ativados por voz, como Amazon Echo com Alexa ou Google Home, aproveitar a experiência Joe Rogan está a apenas um comando de voz.

Você pode facilmente dizer Alexa ou Ei Google para reproduzir o podcast. Esta abordagem mãos-livres acrescenta conveniência à sua experiência auditiva, permitindo-lhe integrar perfeitamente a experiência Joe Rogan na sua rotina diária. No entanto, mesmo que isso não seja suficiente, o próximo método resolverá o problema.

Se você é o tipo de cara que adora ler mais do que assistir ou ouvir o podcast de Joe Rogan, usar os fóruns da comunidade é provavelmente a melhor opção para você. O Reddit tem um subreddit definitivo que conta com pessoas com ideias semelhantes que continuam discutindo sobre o podcast Joe Rogan Experience.

Você pode pensar que isso pode não ser tão interessante quanto ouvir o podcast real. No entanto, você está errado. Quando outras pessoas estiverem discutindo sobre algo, você poderá ouvir o ponto de vista delas e discutir o seu. Dessa forma, o significado terá diferentes fins. Se você puder tirar proveito disso, usar o Reddit se tornará seu destino favorito para discutir sobre Joe Rogan e seus podcasts. Aqui está o link para o Reddit de Joe Rogan.

Bem, é assim que você pode assistir à experiência de Joe Rogan usando métodos diferentes, se não quiser assisti-la no Spotify. Quer você opte por assistir no canal de Joe Rogan no YouTube, navegar pelo site oficial do Joe Rogan Experience, acessar episódios em plataformas de terceiros ou ouvir em serviços de streaming alternativos como OutCast, há uma série de opções que atendem às suas preferências e elevam seu jornada de podcast. Porém, em nossa opinião, o YouTube é o melhor.

