Como ativar o Titanium Apple Card 2023: aplicar, substituir

Quer ativar seu Titanium Apple Card? Você veio ao lugar certo! Este guia rápido fornece as etapas essenciais para deixar seu cartão pronto para uso. Para ativar o seu Titanium Apple Card, basta seguir estas instruções: Abra o aplicativo Wallet no seu iPhone, toque no botão ‘+‘ assine e siga as instruções na tela. Para usuários com iPhone XS ou posterior, a ativação é ainda mais simples: basta desbloquear o iPhone, segurá-lo próximo à embalagem e seguir as instruções que aparecem. É tão fácil! Lembre-se de ativar seu Titanium Apple Card assim que recebê-lo para começar a aproveitar todos os benefícios que ele oferece.

Com seu design elegante, recursos exclusivos e integração perfeita com o ecossistema da Apple, o Apple Card conquistou o mundo financeiro. Os cartões físicos Titanium representam seu crédito digital de forma tangível, o que é uma das partes mais interessantes do Apple Card.

No entanto, poucos usuários sabem como ativar o Apple Your Titanium Apple Card. Bem, essa é a razão pela qual estamos aqui. Neste artigo, mencionamos algumas etapas cruciais que você precisa realizar para ativar seu Apple Card.

O que é um cartão Apple?

Com a ajuda da Goldman Sachs, a Apple criou um cartão de crédito chamado Apple Card. Ele oferece uma variedade de recursos, como recompensas em dinheiro, rastreamento de orçamento e segurança aprimorada, que funcionam perfeitamente com seus dispositivos Apple.

Existe um Apple Card Titanium, bem como um Apple Card digital que pode ser usado para fazer compras através de seus dispositivos Apple. Além de servir como backup para situações em que os métodos de pagamento digital falham, este cartão físico também é um símbolo de adesão ao Apple Card.

Por que adquirir um cartão Apple Titanium?

Você pode considerar adquirir um Apple Card pelos seguintes motivos:

Reembolso Diário: Cada vez que você usa seu Apple Card, você ganha um reembolso que é depositado diariamente em sua conta Apple Cash. Esse dinheiro pode ser creditado em sua conta bancária se você desejar usá-lo em compras futuras.

Sem taxas: Nunca há taxas anuais, taxas de transação estrangeira ou taxas de atraso associadas ao Apple Card. Sua vida financeira fica simplificada com isso.

Privacidade e segurança: A Apple usa Face ID e Touch ID para autenticação, usa Apple Pay para rastrear transações e não exige informações de cartão de crédito.

Integração com Apple Wallet: Você pode usar seu Apple Card para fazer pagamentos sem contato em dispositivos Apple ao adicioná-lo à sua Apple Wallet.

Saúde Financeira: Com a Wallet, você pode ficar de olho nos seus gastos e tomar melhores decisões financeiras com base nos seus hábitos de consumo.

Quais são os recursos do cartão Apple?

Os Apple Cards, também conhecidos como Titanium Apple Cards, são cartões de crédito físicos exigidos para indivíduos com 18 anos ou mais.

Com seus recursos de segurança avançados e fortes, é um programa seguro.

Existem vários usos para o Apple Card, tornando-o transparente e multifuncional.

Existem várias funções de gerenciamento de despesas disponíveis sem quaisquer custos adicionais.

Cada compra lhe renderá recompensas e permitirá que você resgate o reembolso.

Com este Apple Card, você pode comprar produtos online, em lojas e em dispositivos móveis.

Os pagamentos podem ser feitos e o dinheiro pode ser enviado por meio de mensagens para amigos e familiares.

Para efetuar um pagamento, você pode usar comandos de voz Siri.

O que você deve lembrar antes de ativar seu cartão Apple Titanium?

Se você estiver ativando seu Titanium Apple Card online, certifique-se de ter uma conexão estável com a Internet. É possível que ocorram erros ou atrasos quando a conexão é fraca ou não confiável. Verifique se a versão mais recente do iOS e da Wallet estão instaladas no seu dispositivo antes de começar. Pode haver problemas de compatibilidade se o seu software estiver desatualizado. Certifique-se de ter inserido o código de ativação corretamente em seu cartão físico. Ao digitalizar o código com uma câmera, certifique-se de que esteja bem iluminado e que o cartão esteja claramente focado.

Como solicitar um Apple Card 2023

No seu iPhone, inicie o Aplicativo carteira . Depois disso, toque no Mais (+) ícone no canto superior direito. Depois de selecionar Apple para cartão Apple clique Continuar . Preencha seu nome, data de nascimento e número de telefone e clique em Próximo . Agora você pode revisar seu limite de crédito e as ofertas APR do Goldman Sachs e clicar Aceite o cartão Apple . Para adicioná-lo ao seu Conta Apple Pay tocar Continuar .

Como ativar o Titanium Apple Card 2024

Você precisa abrir a embalagem do Titanium Apple Card. Então, você precisa segurar o seu iPhone na área especificada. Depois, ao ativar o cartão, você receberá um pop-up. Para ativar, clique no Ativar botão. Levará apenas alguns segundos para o cartão ser ativado. Em seguida, toque no Continuar botão. Com o Titanium Card, agora você pode comprar produtos Apple.

Como ativar o Apple Card sem embalagem

Abaixo estão as etapas que você deve seguir se não conseguir ativar seu Titanium Apple Card ou se tiver problemas para ativá-lo.

Inicialmente, no seu iPhone, abra o aplicativo Wallet e toque em Cartão Apple. Selecione Mais (botão de três pontos). No Cartão Físico menu, toque em Ative seu cartão. Clique em Problemas para ativar seu cartão. Por último, toque no Não tenho embalagem de cartão botão e siga as instruções na tela.

Como substituir o cartão Apple Titanium

Em qualquer caso, você pode substituir seu Titanium Apple Card se ele for perdido, roubado ou danificado. Além disso, você pode conversar com um especialista do Apple Card.

No seu iPhone, inicie a Carteira. Para usar o Apple Pay no seu iPad, vá para Configurações e selecione Carteira e Apple Pay. Clique no Cartão Apple. Clique em Mais. No cartão físico, clique em Solicitar Cartão de Substituição. Para enviar uma solicitação, siga as instruções na tela.

É possível ativar um cartão sem posse?

Sem um cartão de crédito em sua posse, você não poderá ativá-lo. Para ativar o cartão Apple, entre em contato com a linha de atendimento ao cliente do seu banco emissor ou instituição financeira.

Antes de ativar seu cartão, você deve fornecer informações pessoais como nome, endereço e número do Seguro Social. Por telefone, você poderá ativar o cartão após a verificação de sua identidade.

Você também pode ativar um novo cartão de crédito sem ligar para o atendimento ao cliente, usando ferramentas de gerenciamento de contas on-line oferecidas por muitos bancos e instituições financeiras. Você pode fazer isso através do site ou baixando um aplicativo para o seu smartphone.

O cartão Apple físico exige um PIN?

Ao contrário do Apple Card digital, o Apple Card físico não requer um PIN. Em vez de usar uma senha, os pagamentos com Apple Card exigem autenticação por Face ID, Touch ID ou um código seguro. Além disso, o cartão não possui data de validade, código de segurança ou número de cartão.

Você pode usar um cartão Apple físico nas lojas?

É possível utilizar o Apple Card nas lojas caso você possua uma versão física. Se você possui um Mastercard, pode usá-lo em qualquer lugar que aceite Mastercards. Seu Apple Card físico pode ser usado para pagar na caixa registradora, apresentando-o e assinando.

No seu iPhone ou iPad, você pode gerar rapidamente um PIN se a loja exigir um. Além disso, os comerciantes participantes aceitam seus cartões de crédito e débito Apple Card por meio de pagamentos sem contato.

